In Indien sind die meisten der 1.3 Milliarden Einwohner Hindus, Muslime stellen mit 14 Prozent der Bevölkerung die grösste Minderheit. Religion ist für fast alle ein sehr emotionales Thema. (aeg/sda/dpa)

Das Hidschab-Verbot hatte die Stimmung aufgeheizt: Muslimische Studentinnen demonstrierten dagegen, rechte hinduistische Männer dafür. Dabei flogen nach Polizeiangaben teils Steine, es wurde Feuer gelegt. Die Kontroverse begann, nachdem ein Internetvideo gezeigt hatte, wie Schülerinnen mit Hidschab davon abgehalten wurden, in ihr Klassenzimmer zu gehen.

Ein Hidschab - ein auch den Hals umschliessendes Kopftuch - sei nicht Teil wesentlicher Praktiken im Islam, begründete Staatsanwalt Prabhuling Navadgi das Urteil in Karnataka gegenüber Reportern am Dienstag. Die klagenden muslimischen Studentinnen sehen einen Verstoss gegen die Verfassung und wollen nun ans höchste Gericht ziehen.

Ein Gericht in Indien hat ein kontroverses Hidschab-Verbot in Klassenzimmern eines südlichen Gliedstaats bestätigt, das grössere Proteste ausgelöst hatte.

Gericht in Indien bestätigt kontroverses Hidschab-Verbot

Dreijähriger Junge erschiesst in den USA versehentlich seine Mutter

Ein dreijähriger Junge hat beim Spielen mit einer Pistole in den USA seine Mutter erschossen. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag ereignete sich die Tragödie bereits am Samstagabend auf einem Parkplatz eines Supermarkts in einem Vorort von Chicago.