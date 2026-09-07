Nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in der indischen Hauptstadt steigt die Zahl der Todesopfer auf sieben Personen. Bild: keystone

Sieben Tote bei Gebäudeeinsturz in Neu-Delhi

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Einen Tag nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist die Zahl der Todesopfer auf sieben gestiegen. Das berichteten der staatliche Rundfunksender All India Radio und weitere indische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung des Krankenhauses AIIMS in der Hauptstadt. In die Klinik wurden demnach seit dem Einsturz des als Studentenhotels genutzten Hauses am Sonntag zwölf Opfer gebracht, von denen fünf überlebten. Die Nachrichtenagentur ANI berichtete von mindestens einem weiteren verletzten Überlebenden.

Die Suche nach weiteren Überlebenden unter den Trümmern wurde den Berichten zufolge am Montagabend (Ortszeit) eingestellt. Das Unglück in einer dicht bebauten Gasse des Viertels Satya Niketan löste in Delhi erneut eine Diskussion über illegale bauliche Veränderungen aus.

Hauseigentümer festgenommen

Nach Angaben der Regierungschefin des Unionsterritoriums Delhi, Rekha Gupta, wurde der Eigentümer des eingestürzten Hauses festgenommen. Für ganz Delhi sei zudem die «sofortige Versiegelung von Gebäuden mit unzulässigen fünften Stockwerken» angeordnet worden, schrieb sie auf X. Am Unglücksort sagte sie vor Journalisten zu den möglichen Hintergründen des Einsturzes, in dem Haus seien Reparaturarbeiten im Untergeschoss ausgeführt worden. Zudem habe sich dort vermehrt Wasser angesammelt. Nach Berichten indischer Medien soll das Haus 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein.

Laut Gupta wurden zudem fünf Beamte Delhis, die unter anderem für die Bauaufsicht zuständig waren, vom Dienst suspendiert. (leh/sda/dpa)