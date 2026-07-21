Gräber für die zivilen Opfer des US-israelischen Angriffs auf eine Mädchenschule in Minab werden vorbereitet. Bild: keystone

Wie viele Soldaten im Iran-Krieg bisher starben – und wie viele Zivilisten

Seit bald fünf Monaten greifen die USA und Israel den Iran an. Während der Bombardierung starben bereits Tausende Menschen. Doch die genauen Zahlen sind so unterschiedlich wie undurchsichtig.

Carlo Natter Folge mir

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Am 17. Juli trifft ein iranischer Luftangriff die US-Militärbasis Muwaffaq Salti in Jordanien. Eine Soldatin und ein Soldat der US-Armee werden dabei getötet. Einen Tag später verkündet das Pentagon auf den sozialen Medien den Tod der zwei Armeeangehörigen und das Zentralkommando CENTCOM gibt eine Pressemitteilung heraus. Gleichzeitig treffen noch drei weitere Luftangriffe US-Stützpunkte im Land, die Dutzende weitere US-Soldatinnen und Soldaten verletzen.

Nebst den Verletzten wurden bei den Angriffen auch zahlreiche Helikopter beschädigt, sagte eine anonyme Quelle gegenüber der «New York Times». Offiziell schweigt das Pentagon zu diesen Verletzten noch.

14 oder 18 Tote?

Erst am Montag veröffentlichte das Pentagon, dass in den letzten zwei Wochen über 100 US-Truppen bei militärischen Auseinandersetzungen mit dem Iran verletzt worden seien. Sean Pernell, Mediensprecher des Pentagons, postet auf den sozialen Medien: «Fast 100 Angehörige der Streitkräfte wurden seit dem 7. Juli in irgendeinem Masse als verletzt eingestuft.»

Parnell verwies weiter auf die Datenbank des Pentagons, welche immer die neuesten Zahlen von Verletzten und Toten der US-Armee zeige. Zu diesem Zeitpunkt war die Datenbank seit Wochen auf dem gleichen Stand von 427 Verletzten und 14 Toten. Wie die «Washington Post» berichtet, wurde der Stand der Datenbank am Montagabend plötzlich auf 447 Verletzte und 18 Todesfälle aktualisiert.

Nur kurze Zeit später und ohne weitere Erklärung des Pentagons wurden die Zahlen wieder auf den Stand vor Montagabend returniert. Während des Schreibens dieses Artikels wurden die Zahlen erneut auf den Stand von 18 Toten und 447 Verletzten angepasst.

Wie exakt die Daten sind, bleibt ungewiss. Denn CENTCOM muss offiziell keine Daten zu getöteten oder verletzten Soldatinnen und Soldaten herausgeben. Vor allem, wenn Verletzte schnell wieder in den Dienst zurückkehren können, tauchen diese nie in der Statistik der US-Armee auf.

Datenpropaganda

Wer die Statistiken führt und was veröffentlicht wird, macht einen Unterschied, nicht nur bei Verlusten der US-Armee. Je nach Quelle liegt die Anzahl der getöteten iranischen Soldaten weit auseinander. Nach den Daten, die vom iranischen Nachrichtendienst IRNA veröffentlicht wurden, sind rund 1800 iranische Soldaten im Einsatz gestorben. Gleichzeitig berichtet das israelische Militär von über 7650 getöteten Mitgliedern der iranischen Streitkräften.

Doch was sicher ist, sind die massiven Unterschiede in der Anzahl der Toten und Verletzten zwischen den beiden Seiten. Während die Verluste der US-Truppen noch mit einzelnen Zeitungsberichten und Pentagon-Pressemitteilungen zusammengetragen werden können, ja gar alle Namen der Toten bekannt sind, beklagt der Iran weitaus mehr tote und verletzte Truppen.

Ein ähnliches Bild zeigen die zivilen Toten. HRANA, eine Menschenrechtsorganisation im Iran, berichtet im April von 1701 toten Zivilistinnen und Zivilisten, einschliesslich rund 254 Kindern. Gleichzeitig berichtet das Gesundheitsministerium des Irans von rund 2000 Toten. Doch die Zahlen sind von allen Seiten nicht unabhängig überprüfbar und exkludieren die unbestimmte Anzahl Getöteter bei den Protesten im Iran von Anfang Jahr.

Die iranische Organisation für Rechtsmedizin (ILMO) suggeriert indes, dass mindestens 3000 Iranerinnen und Iraner seitdem die USA und Israel den Krieg gegen den Iran begonnen haben, gestorben sind. Diese Zahlen inkludieren die 168 Kinder und 14 Erwachsenen, die beim US-Raketenangriff auf die Shajarah-Tayyebeh-Schule für Mädchen ums Leben gekommen sind. Das Pentagon sagt, dass es noch keine vollständige Überprüfung dieses Angriffs durchgeführt hat.