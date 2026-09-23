sonnig18°
DE | FR
burger
International
Iran

Iran: Treffen zwischen Trump und Peseschkian möglich

President Donald Trump points while arriving to speak to the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 22, 2026, at the UN headquarters. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump
Donald Trump an der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Bild: keystone

Iran: Treffen zwischen Trump und Peseschkian möglich

23.09.2026, 14:0123.09.2026, 14:01

Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen der Präsidenten der USA und des Irans für wahrscheinlich.

In einem Interview mit dem iranischen Nachrichtenportal Didban sprach der Abgeordnete Ahmad Bachschajesch Ardestani über ein mögliches Gespräch zwischen Donald Trump und Massud Peseschkian am Rande der UN-Generaldebatte in New York. «Meiner Meinung nach wird das Treffen der beiden Präsidenten stattfinden», sagte er.

Am Dienstag hatten bereits Vertreter der beiden Staaten unter Vermittlung des Golfemirats Katar mehrere Stunden miteinander gesprochen. Trump zufolge nahmen sein Unterhändler Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner an dem Treffen in New York teil. Der Iran wurde Medienberichten zufolge durch Aussenminister Abbas Araghtschi vertreten. Konservative Kreise im Iran kritisierten den diplomatischen Schritt.

Experten warnten jedoch davor, ein mögliches Treffen bereits als Zeichen für Fortschritte im festgefahrenen Konflikt zwischen den beiden Kriegsparteien zu werten. «Diplomatie sollte nicht mit Fortschritt verwechselt werden. Bislang deutet wenig darauf hin, dass der wirtschaftliche und militärische Druck der Trump-Regierung Teheran dazu bewogen hat, von den Forderungen abzurücken, die es als seine zentralen Verhandlungsforderungen betrachtet», schrieb der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz auf X. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

UN-Rede: Trump ruft Staaten zu Austritt aus Strafgerichtshof auf
UN-Rede: Trump ruft Staaten zu Austritt aus Strafgerichtshof auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Proteste 2026
1 / 16
Iran-Proteste 2026

Ende Dezember begannen Proteste in Iran. Die Aufnahme zeigt Teheran am 9. Januar.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trumps skurrile Aussagen in der UNO Generalversammlung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Macron kritisiert Lage in Gaza als beschämend
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Situation im Gazastreifen heftig kritisiert. «Sollten wir dieses Schauspiel betrachten, das uns alle beschämt? Niemals», sagte er bei der UN-Generaldebatte in New York. Mancher würde sich mit Blick auf den Gazastreifen eines angeblichen Friedens rühmen. «Aber dieser Frieden hat nicht eine Sekunde lang die humanitären Korridore wieder geöffnet.»
Zur Story