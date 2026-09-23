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Donald Trump würde bei Niederlage vor Gericht CNN ins Weisse Haus lassen

President Donald Trump talks as he meets with Britain&#039;s Prime Minister Andy Burnham during the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 22, 2026, at the UN headquarters. (AP Photo/Julia De ...
Weil er die CNN aus dem Weissen Haus geschmissen hat, sieht sich Donald Trump nun mit einer Klage konfrontiert.Bild: keystone

Trump würde CNN bei Niederlage «wahrscheinlich» wieder ins Weisse Haus lassen

23.09.2026, 01:09

US-Präsident Donald Trump hat im Falle einer Niederlage im Rechtsstreit mit dem Sender CNN und anderen Medien über ein Zugangsverbot zum Weissen Haus ein Einlenken in Aussicht gestellt. «Wahrscheinlich» werde er den verbannten Medien CNN, MS NOW und «Politico» in einem solchen Fall wieder Zutritt zu seinem Amtssitz gewähren, sagte Trump auf eine Reporterfrage am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Trump säte derweil erneut Zweifel an der Integrität des zuständigen Richters und bezeichnete ihn als «unfair». Bereits am Vortag hatte Trump eingeräumt, dass der Richter wahrscheinlich gegen die Regierung entscheiden werde.

Kritiker Pressefreiheit in Gefahr

Am Freitag hatte Trump angekündigt, den drei Medienhäusern CNN, MS NOW und «Politico» mit sofortiger Wirkung die Zugangsberechtigung zum Weissen Haus zu entziehen. Der US-Präsident warf ihnen vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Kritiker sehen darin einen Einschüchterungsversuch und einen Angriff auf die Pressefreiheit. Die drei Medienhäuser klagen gegen ihre Verbannung.

Als Reaktion auf den Ausschluss schränkten andere grosse US-Sender die tägliche Begleitung des Präsidenten auf seinen Terminen ein. Führende Printmedien wie die «New York Times» oder die «Washington Post» fuhren am Montag aus Protest zudem ihre Foto-Berichterstattung zurück. (sda/dpa)

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