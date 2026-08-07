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US-Behörde lässt gut 470 Boeing-Flugzeuge auf Risse prüfen

US-Behörde lässt gut 470 Boeing-Flugzeuge auf Risse prüfen

07.08.2026, 09:4307.08.2026, 09:59

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA lässt rund 470 Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max auf Risse rund um Türen prüfen. Ein Boeing-Sprecher sagte dem «Wall Street Journal», das Problem sei in den vergangenen Jahren beim Vorläufer 737 New Generation aufgetreten.

A WestJet Boeing 737 Max aircraft takes off from Vancouver International Airport in Richmond, British Columbia, Canada, on Friday, July 31, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) Canada-WestJet ...
Eine Boeing 737 Max hebt in Kanada ab.Bild: keystone

Bei der 737 Max-Flotte seien die Risse zwar bisher nicht beobachtet worden – aber da Konstruktion und Produktionsverfahren bei ihnen in diesem Bereich ähnlich seien, habe man die Inspektionen auf sie ausgeweitet.

Die FAA machte die Überprüfung einiger Flugzeuge der Max-Modelle 737-8, 737-9 und 737-8200 auf Risse an einer Ecke der vorderen Tür verpflichtend. Die Anordnung tritt am 10. September in Kraft.

Risse könnten die strukturelle Integrität der Maschinen beeinträchtigen, hiess es darin. Boeing hatte in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Qualitätsproblemen zu kämpfen, zuletzt jedoch deutliche Fortschritte erzielt. (dab/awp/sda/dpa)

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