Berichte über Warnschüsse: Strasse von Hormus offenbar bereits wieder geschlossen

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Kaum ist das Abkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet, ist die Strasse von Hormus bereits wieder gesperrt. Das geht einem Dokument hervor, das die Maritime Sicherheitsbehörde des iranischen Regimes veröffentlicht hat.

In der Meerenge soll es Berichten zufolge zu Warnschüssen gekommen sein. Zudem soll das iranische Regime Schiffe per Funk aufgefordert haben, sich der Strasse von Hormus nicht zu nähern.

Für die Schliessung soll es zwei zentrale Gründe geben: Einerseits der Iran auf eine Waffenruhe auch im Libanon beharren – dort führt Israel aber noch immer Angriffe durch. Weiter sollen die USA die Seeblockade gegen den Iran nicht vollständig aufgehoben haben. Offizielle Bestätigungen gibt es dazu noch nicht. (dab)

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