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Strasse von Hormus offenbar bereits wieder geschlossen

Berichte über Warnschüsse: Strasse von Hormus offenbar bereits wieder geschlossen

19.06.2026, 13:1719.06.2026, 13:53

Kaum ist das Abkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet, ist die Strasse von Hormus bereits wieder gesperrt. Das geht einem Dokument hervor, das die Maritime Sicherheitsbehörde des iranischen Regimes veröffentlicht hat.

In der Meerenge soll es Berichten zufolge zu Warnschüssen gekommen sein. Zudem soll das iranische Regime Schiffe per Funk aufgefordert haben, sich der Strasse von Hormus nicht zu nähern.

Für die Schliessung soll es zwei zentrale Gründe geben: Einerseits der Iran auf eine Waffenruhe auch im Libanon beharren – dort führt Israel aber noch immer Angriffe durch. Weiter sollen die USA die Seeblockade gegen den Iran nicht vollständig aufgehoben haben. Offizielle Bestätigungen gibt es dazu noch nicht. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

Mehr zum Iran:

Treffen zwischen USA und Iran auf dem Bürgenstock findet heute nicht statt: Was wir wissen
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petrolleis
19.06.2026 13:37registriert August 2017
Eindeutig der beste Deal aller Zeiten...
So einen guten Deal hat es noch nie zuvor gegeben.
Vor allem viiiiiiel besser als Obamas Vertrag.
😂😂😂
einfach immer das gegenteil behaupten...
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Mulumbi
19.06.2026 13:23registriert April 2024
Was für eine Shitshow! Und ein Ende ist nicht in Sicht. Dieser Konflikt wird uns noch sehr lange beschäftigen.
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goodbunny
19.06.2026 13:37registriert Februar 2026
Das einzig erstaunliche daran ist, dass so viele Leute der grossen Donald-Show geglaubt haben 🤷🏻‍♂️
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