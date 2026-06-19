EDA: Treffen zwischen USA und Iran auf dem Bürgenstock abgesagt

Der Bürgenstock im Kanton Nidwalden: Hier hätte eigentlich das Memorandum zwischen USA und Iran unterzeichnet werden sollen. Bild: zvg

EDA: Treffen zwischen USA und Iran auf dem Bürgenstock findet heute nicht statt

Mehr «Schweiz»

Die für heute geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran wurden dem Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten zufolge abgesagt. Das Treffen auf dem Bürgenstock in der Nähe von Luzern finde am Freitag nicht statt, so das EDA am Morgen. Sie Gespräche seien verschoben worden. Weitere Details gibt es dazu bislang nicht.

Die Schweiz will trotzdem verfügbar bleiben und setzt ihre Vorbereitungen fort. Die Schweiz «bleibe voll und ganz bei ihren Bemühungen, den Dialog zu fördern», sagte der Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Nicolas Bideau, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bereits in der Nacht hatte sich angedeutet, dass der Gipfel nicht wie zunächst geplant stattfinden dürfte. So liess US-Vizepräsident JD Vance verlauten, vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz zu reisen. Ein Regierungsbeamter erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: «Die Logistik für diese Verhandlungen war noch nie einfach oder vorhersehbar.»

Eigentlich war vorgesehen, dass sich Delegationen aus dem Iran und den USA bereits heute treffen, um über ein dauerhaftes Ende des Krieges zu verhandeln. Vance sagte später, die Verhandlungen würden stattfinden, liess aber den Zeitpunkt offen. «Unser Plan ist es, in die Schweiz zu fahren. Ich weiss nicht genau wann.» Er gehe davon aus, dass die technischen Verhandlungen irgendwann an diesem Wochenende starten könnten.

Die Grundsatzvereinbarung, die die USA und der Iran am Mittwoch unterzeichnet hatten, ist trotzdem in Kraft getreten. Allerdings bleibt der weitere Verlauf der Verhandlungen unklar. Formell beginnt am Freitag die 60-tägige Verhandlung über ein endgültiges Abkommen – insbesondere im Nuklearbereich.

Mehr folgt in Kürze ...

(dab/sda)