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Israel warnt Südlibanesen vor Angriffen

Israel ruft Bewohner von 24 Orten im Südlibanon zum Verlassen des Gebiets auf

13.06.2026, 13:1913.06.2026, 13:19

Die israelische Armee hat die Bewohner von 24 Städten und Dörfern im Südlibanon zur Evakuierung aufgefordert. Zugleich meldete die Arme mehrere Drohnenangriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Nordisrael seit dem Freitagabend.

Armeesprecher Avichay Adraee erklärte auf X, die Bewohner sollten ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit unverzüglich verlassen und sich nördlich des Flusses Sahrani begeben. Wer sich in der Nähe von Hisbollah-Kämpfern, deren Einrichtungen und Kampfmitteln aufhalte, bringe sein Leben in Gefahr.

Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind, war zunächst unklar.

Berichte über heftige Angriffe

Nach dem Aufruf zur Evakuierung meldeten libanesische Sicherheitskreise heftige israelische Angriffe mit Kampfflugzeugen, Drohnen und Artillerie auf Ziele in den genannten Gebieten – beispielsweise auf Kfar Ruman, Nabatija sowie die Hügel oberhalb der Stadt. Einige Gebiete, wie der grösste Teil von Nabatija und Kfar Ruman, seien bereits vor der neuen Warnung nahezu menschenleer gewesen. Die israelische Armee bestätigte die Angriffe zunächst nicht.

Hisbollah greift wiederholt den Norden Israels an

Sie berichtete zuvor mehrfach von Luftalarm in Nordisrael nach mutmasslichen Drohnenangriffen der Hisbollah. Betroffen gewesen seien unter anderem die Grenzorte Metula und Misgav Am.

Zwischen Israel und der libanesischen Regierung gilt seit April eine Waffenruhe. Im aktuellen Konflikt stehen sich Israel und die Hisbollah-Miliz gegenüber. Beide Parteien werfen sich gegenseitig vor, gegen die Bestimmungen der Vereinbarung fortlaufend zu verstossen. Israelische Truppen sind im Südlibanon im Einsatz und haben Gebiete einseitig zu «Sicherheitszonen» erklärt. Die vom Iran unterstützte Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel ab. (sda/dpa)

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