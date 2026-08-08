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Schiff in Strasse von Hormus beschossen

Behörde: Schiff in Strasse von Hormus beschossen

08.08.2026, 18:0108.08.2026, 18:01

Ein weiteres Schiff ist in der Strasse von Hormus nach Behördenangaben angegriffen worden. Vor der Küste Omans sei das Schiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden, teilte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mit.

FILE - Cargo ships are seen at sea near the Strait of Hormuz, as viewed from a rocky shoreline near Khor Fakkan, United Arab Emirates, Friday, May 1, 2026. (AP Photo/Fatima Shbair, File) Strait of Hor ...
In der Strasse von Hormus wurde offenbar ein Schiff angegriffen. (Symbolbild) Bild: keystone

Es sei ein Feuer an Bord ausgebrochen, das gelöscht worden sei. Schiff und Besatzung seien in Sicherheit. Der Vorfall ereignete sich demnach rund 33 Kilometer östlich des omanischen Ortes Al Khasab.

In der Strasse von Hormus haben Teherans Streitkräfte seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar immer wieder Tanker und andere Schiffe angegriffen. Damit brachten sie den Verkehr in der strategisch wichtigen Meerenge fast zum Erliegen.

Der Streit um die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge und die Frage, wie die Durchfahrt geregelt wird, ist ein wesentlicher Grund, warum der Krieg zwischen den USA und dem Iran zuletzt wieder eskalierte. Vor dem Krieg war die Meerenge für die internationale Schifffahrt uneingeschränkt offen gewesen. (dab/sda/dpa)

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