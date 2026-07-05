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Totengebet für Chamenei abgehalten: Spekulationen um Sohn Modschtaba

IRAN, TEHRAN - JULY 5, 2026: Mourners crowd outside the Grand Mosalla of Tehran Imam Khomeini Mosalla of Tehran during the state funeral of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei 1939-2026. Kha ...
Chameneis Leichnam bleibt noch bis Montag in Teheran.Bild: www.imago-images.de

Totengebet für Chamenei in Teheran abgehalten: Spekulationen um Sohn Modschtaba

05.07.2026, 08:3005.07.2026, 08:30

Im Iran hat ein hochrangiger Geistlicher das Totengebet für den im Krieg getöteten obersten Führer Ali Chamenei geleitet. Am zweiten Tag der öffentlichen Trauerfeiern trat der 97-jährige Grossajatollah Dschafar Sobhani dabei als Vorbeter auf, wie auf Aufnahmen des Staatsfernsehens zu sehen ist.

Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt getötet worden. Anschliessend führten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten.

Beisetzung in Heimatstadt

Sein Leichnam bleibt noch bis Montag in Teheran. Danach sind Zeremonien in der Pilgerstadt Ghom und dem Nachbarland Irak geplant, ehe Chamenei am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden soll.

Unterdessen wurde im Iran darüber spekuliert, ob Chameneis Sohn und Nachfolger Modschtaba bei den Trauerzeremonien erstmals nach seiner Ernennung öffentlich auftritt. Iranischen Medien zufolge ist nicht vorgesehen, dass der 56-Jährige ein Gebet leitet. In Ghom soll der einflussreiche Ajatollah Makarem Schirasi (99) das Gebet leiten, in Maschhad Nuri Hamedani (101). (sda/dpa)

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