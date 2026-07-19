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USA kündigen nach Tod von zwei Soldaten Vergeltungsschläge an

epa12697229 A handout photo made available by the US Navy shows an F/A-18E Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron (VFA) 151, launching from the flight deck of the Nimitz-class aircraft carr ...
Das US-Militär hatte am Samstag erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder tote Soldaten in den eigenen Reihen gemeldet.Bild: keystone

Nach Tod von 2 Soldaten: USA fliegen neue Angriffe auf den Iran

Das US-Militär hat nach dem Tod von zwei seiner Soldaten Vergeltungsschläge gegen die iranischen Revolutionsgarden angekündigt.
19.07.2026, 02:0819.07.2026, 02:25

Am Sonntagmorgen habe man neue Luftangriffe auf den Iran begonnen, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Ziel sei es, die Fähigkeit des Irans, die Handelsschifffahrt in der Strasse von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen. Zudem zielten die Angriffe darauf ab, die Revolutionsgarden, die in der vergangenen Nacht Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten, «schnell zu bestrafen».

Das US-Militär hatte am Samstag erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder tote Soldaten in den eigenen Reihen nach iranischem Beschuss gemeldet.

Die beiden Soldaten seien am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohenangriffe verteidigten, teilte Centcom auf X mit. Ein weiterer Soldat werde noch vermisst. (sda/dpa)

Trump über Tod von US-Soldaten: «sehr traurige Sache»
US-Präsident Donald Trump hat den Tod von zwei weiteren US-Soldaten im Iran-Krieg als «sehr traurig» bezeichnet. Der US-Sender NewsNation zitierte ihn nach einem Gespräch über die Todesfälle mit der Aussage, dass das auch «eine sehr traurige Sache» sei. «Wir sehen das ungern», sagte Trump demnach. Die Soldaten seien im Dienst für ihr Land gestorben. Nach Angaben des Senders bekräftigte Trump auch seine im Zuge des Krieges vielfach vorgebrachte Botschaft, dass der Iran keine Atomwaffen haben dürfe.
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Bild: keystone
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