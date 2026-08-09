sonnig23°
DE | FR
burger
International
Iran

Iran stellt neue Forderungen an USA zur Strasse von Hormus

Iran stellt neue Forderungen an USA zur Strasse von Hormus

09.08.2026, 07:5709.08.2026, 07:57
epa13156863 A handout photo made available by the Iranian Presidential Office shows Iranian President Masoud Pezeshkian attending a press conference in Tehran, Iran, 08 August 2026, on the occasion of ...
Will, dass die USA den Iran nie wieder bedrohnen: Präsident Massud Peseschkian.Bild: keystone

Der Iran stellt neue Forderungen an die USA für eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Die Vereinigten Staaten dürften die Islamische Republik nie wieder bedrohen, hiess es in einer von iranischen Staatsmedien veröffentlichten Erklärung des Nationalen Sicherheitsrats. Zudem müssten sie den Krieg gegen den Iran und dessen Verbündete in der Region endgültig beenden. Der Nationale Sicherheitsrat ist das höchste Entscheidungsgremium im Land, wird von Präsident Massud Peseschkian geleitet und steht unter der Aufsicht des obersten Führers Modschtaba Chamenei.

Als weitere Bedingung nannte der Rat, die USA müssten die Seeblockade iranischer Häfen aufheben und ihre Streitkräfte aus dem Gebiet abziehen, wie der regierungstreue Sender Press TV aus der Erklärung zitierte. Ausserdem müssten sie den Iran für Kriegsschäden vollständig entschädigen, Sanktionen aufheben und eingefrorene Vermögenswerte «bedingungslos» freigeben. Von diesen Forderungen werde der Rat nicht abweichen, hiess es weiter. Die USA müssten ihr Verhalten tatsächlich ändern.

Diesmal geht es nur um die Strasse von Hormus

Vonseiten der US-Regierung gab es zunächst keine direkte Reaktion. Die Forderungen hatte der Iran bereits früher genannt – als Bedingung für ein dauerhaftes Abkommen mit den USA, in dem es auch noch um das Atomprogramm des Irans ging. Nun werden sie zur Bedingung für ein Abkommen gemacht, das lediglich auf die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus abzielen soll.

Zuletzt hatten sowohl der Iran als auch die USA von einer absehbaren Einigung für die Wiederaufnahme des freien Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus gesprochen. Der Iran verhandelt dabei nach eigenen Angaben direkt mit dem anderen – auf der gegenüberliegenden Seite des Persischen Golfs liegenden – Anrainerstaat Oman darüber, wie Schiffspassagen in der blockierten Meerenge geregelt werden sollen. Beide Staaten hatten erklärt, eine Einigung sei nahe. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Die Lage zwischen USA und Iran eskaliert weiter – das Neuste in 5 Punkten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Verletzte bei Angriff auf russische Grenzstadt Belgorod
Durch einen ukrainischen Drohnenangriff auf die grenznahe russische Grossstadt Belgorod sind nach Behördenangaben mindestens 13 Menschen verletzt worden. Vier Wohnblocks seien beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region, Alexander Schuwajew, auf Telegram mit. Bilder in sozialen Netzwerken liessen auf mehrere Brände in der Stadt schliessen, die etwa 30 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt.
Zur Story