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Israel warnt USA: Iran soll Anschlag auf Donald Trump planen

Israel warnt USA: Iran soll Anschlag auf Donald Trump planen

10.07.2026, 06:3910.07.2026, 06:39

Israel hat die US-Regierung Berichten zufolge vor iranischen Plänen zur Ermordung von Präsident Donald Trump gewarnt. Der Warnung zufolge habe die Führung in Teheran den Plan erst kürzlich ausgearbeitet, berichteten der Sender CNN und das «Wall Street Journal» unter Berufung auf ungenannte Quellen.

President Donald Trump speaks with reporters in flight on Air Force One after landing at U.S. Air Force Base at RAF Mildenhall, in Suffolk Eastern England, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Alex Bran ...
Der Iran soll US-Präsident Donald Trump im Visier haben:Bild: keystone

Die US-Regierung habe derlei Warnungen zuletzt häufig erhalten, wie CNN unter Berufung auf einen US-Beamten berichtete. Die Warnung aus Israel sei aber neu und habe auch einen konkreten Anschlagsplan beinhaltet. Details zu dem Plan waren zunächst nicht bekannt.

Trump: Bin Nummer eins auf der Todesliste des Irans

Ein anderer US-Beamter sagte CNN zufolge, die Warnung könne auch ein Versuch sein, Einfluss auf Trumps Entscheidungen im Iran-Krieg zu nehmen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuletzt für einen deutlich härteren Kurs gegenüber Teheran plädiert und war darüber mit Trump aneinandergeraten.

Der US-Präsident hatte auf dem Rückflug vom Nato-Gipfel in Ankara nicht wie erwartet die neue Air Force One benutzt und damit Spekulationen über Sicherheitsrisiken angeheizt. «Ich bin die Nummer eins auf der Todesliste des Irans», sagte er später. (dab/sda/dpa)

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