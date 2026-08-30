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Chamenei wirbt für gemeinsame Front gegen USA und Israel

Chamenei wirbt für gemeinsame Front gegen USA und Israel

30.08.2026, 10:3730.08.2026, 10:37

Irans oberster Führer Modschtaba Chamenei hat die USA und Israel als Feinde der gesamten muslimischen Gemeinschaft bezeichnet. In einer seltenen Nachricht rief er die muslimischen Länder, insbesondere jene in Westasien und am Golf, zur Einheit auf. Diese müssten ihren wahren «Feind» erkennen und dessen Pläne durchkreuzen, hiess es in der von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna veröffentlichten Botschaft. Seit seiner Ernennung zum obersten Führer im Iran im März hat sich Chamenei nicht öffentlich gezeigt.

Rund ein halbes Jahr nach Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran steckt der Konflikt in einer Sackgasse. Streitpunkt ist vor allem die Strasse von Hormus im Persischen Golf. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen. Der Iran fordert Zugeständnisse der US-Regierung, während Präsident Donald Trump die Führung in Teheran mit einem «Wirtschaftskrieg» unter Druck setzen will. (sda/dpa)

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Schüsse am Aarauer Rave
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Schüsse am Aarauer Rave

Am Aarauer Rave bei der Pferderennbahn in Aarau sind in der Nacht auf Sonntag, 30. August 2026, Schüsse gefallen.
quelle: keystone / michael buholzer
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Das sagt die Polizei Aargau zur Schiesserei am Rave
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