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Krieg USA Iran Oman: Schiff in Strasse von Hormus angegriffen

Öl-Tanker in der Strasse von Hormus: Der Iran verlangt Geld für die Durchfahrt.
In der Strasse von Hormus ist ein Schiff getroffen worden. (Archivbild)Bild: Elke Scholiers / Getty

«Unbekanntes Geschoss»: Schiff in Strasse von Hormus angegriffen

13.09.2026, 03:53

In der Strasse von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Es wurde bei der Durchfahrt der Meerenge von einem «unbekannten Geschoss» getroffen, wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht mitteilte. Es gebe zunächst keine Informationen zum Verbleib der Besatzung oder möglichen Schäden.

Anders als in den meisten bisherigen Fällen machte die Behörde auch keine Angaben zum genauen Ort des Vorfalls. Damit blieb unklar, ob das Schiff vor der Küste des Omans oder näher an der iranischen Küste getroffen wurde. Es blieb auch unklar, wer für den Angriff verantwortlich war. Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die Meerenge immer noch weitestgehend. Die Strasse von Hormus ist eine wichtige Passage für Öl-, Flüssiggas- und Düngerexporte aus den Staaten am Persischen Golf. Die Blockade hat Folgen für die ganze Weltwirtschaft.

Die Strasse von Hormus ist inzwischen der zentrale Streitpunkt im Krieg zwischen den USA und dem Iran. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen. (sda/dpa)

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