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Saudi-Arabien: Zwei Verletzte nach Huthi-Beschuss

Schwerbewaffnete Huthi-Milizionäre auf einem Pick-up.
Die Huthi-Miliz ist jüngst wieder erstarkt. (Archivbild)Bild: Yahya Arhab / EPA

Saudi-Arabien: Zwei Verletzte nach Huthi-Beschuss

13.09.2026, 03:07

Durch Beschuss der proiranischen Huthi-Miliz sind in Saudi-Arabien nach offiziellen Angaben zwei Menschen verletzt worden. Es habe ausserdem Schäden an einer Moschee und weiteren Gebäuden sowie an Fahrzeugen gegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf den Zivilschutz.

Der Vorfall ereignete sich in der an den Jemen angrenzenden Region Dschasan im Südwesten des Landes. Die Rede war von einem nicht näher definierten Projektil, das die Huthi-Miliz abgefeuert haben soll.

Die Huthi kämpfen im Jemen gegen die international anerkannte Regierung, die wiederum von Saudi-Arabien unterstützt wird. Der seit Jahren andauernde Konflikt ist durch den Iran-Krieg erneut entflammt. (sda/dpa)

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