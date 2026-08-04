freundlich33°
DE | FR
burger
International
Iran

Katar: Vermittlungsbemühungen im Iran-Krieg dauern an

epa13075112 A woman holds Irans national flag at the Valiasr Square in Tehran, Iran, 30 June 2026. Iran says that its delegation will be in Qatar to review some details in the previous agreement with ...
Katars Aussenministerium sieht derzeit keine Einigung zwischen den USA und dem Iran.Bild: keystone

Katar: Vermittlungsbemühungen im Iran-Krieg dauern an

04.08.2026, 14:5404.08.2026, 14:54

Die Vermittlungsbemühungen zur Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran dauern nach Angaben Katars weiter an. Eine Einigung gebe es zum derzeitigen Zeitpunkt nicht, sagte der Sprecher des katarischen Aussenministeriums, Madschid al-Ansari, in der Hauptstadt Doha.

Er sprach aber von laufenden diplomatischen Bemühungen, die «bereits weit fortgeschritten» seien. Die Vermittler arbeiteten daran, die unterschiedlichen Standpunkte zusammenzuführen. «Es werden ständig Entwürfe ausgetauscht», so al-Ansari.

Mit Blick auf eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus sei bisher keine Einigung erzielt worden. «Das könnte sich in den nächsten Stunden oder Tagen ändern», so der Aussenamtssprecher. Der Schwerpunkt liege nun darauf, eine Eskalation zu verhindern und die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus zu erreichen, sagte er weiter.

Katar vermittelt unter anderem neben Pakistan im Konflikt zwischen dem Iran und den USA. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Iran richtet zwei Männer hin wegen mutmasslicher Spionage für Israel
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 30
Iran-Krieg in Bildern

Menschen heben bei einer Demonstration in Tel Aviv die Hände, um ein Ende des Krieges zu fordern.
quelle: keystone / maya levin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Mitmach-Pokal» für Donald Trump im Iran-Krieg
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gegenwind für Trump: Demokratische Bundesstaaten klagen gegen seine neuen Zölle
Zahlreiche demokratisch regierte US-Bundesstaaten klagen gegen die jüngst von Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen 60 internationale Handelspartner. Zu diesen Handelspartnern zählt auch die Schweiz.
Die Bundesstaaten werfen der US-Regierung vor, unter dem Vorwand, Zwangsarbeit im globalen Handel bekämpfen zu wollen, erneut weitreichende Zölle einzuführen, wie aus der Klageschrift hervorgeht, die dem United States Court of International Trade (CIT) – einem Bundesgericht für internationales Handels- und Zollrecht in New York – vorliegt. Die 25 klagenden Bundesstaaten sprachen von Willkür.
Zur Story