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Ende des Iran-Kriegs in Sicht: Deutscher Aktienindex Dax auf Rekordhoch

Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs: Deutscher Aktienindex Dax auf Rekordhoch

03.08.2026, 09:3803.08.2026, 09:38

Die Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien USA und Iran hat den deutschen Aktienleitindex Dax auf Rekordhöhe getrieben. Er stieg zum Handelsauftakt am Montag auf 25'912,59 Punkte – plus 1,11 Prozent – und damit über das Anfang Juli erreichte Rekordhoch von 25'900,10 Punkten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Grossangriff abgesagt. Daraufhin gaben die Ölpreise zu Wochenbeginn kräftig nach. Dadurch wurden die Sorgen vor einer steigenden Inflation und höheren Leitzinsen geringer. Auftrieb gab es zuletzt durch eine deutliche Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien.

Gut laufende Berichtssaison

Aktien-Stratege Mislav Matejka der US-Bank JPMorgan hob die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks positiv hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie.

Wie in den USA und Asien legten auch hierzulande vor allem Technologieaktien wieder spürbar zu, wobei vor allem auf starke Vorgaben von US-Technologiegiganten verwiesen wurde. Dort hatten jüngst erst Microsoft und dann auch Amazon mit ihren Quartalsberichten überzeugt.

Rückschlag von Mitte Juli überwunden

Mitte Juli war der Dax bis auf rund 24'650 Punkte zurückgefallen. Dies, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder verstärkt angegriffen hatten und der Ölpreis der Nordseesorte Brent zeitweise wieder über die Marke von 100 Dollar gestiegen war. (sda/awp/dpa)

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