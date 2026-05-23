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Trump: Friedensabkommen mit Iran «weitgehend ausgehandelt»

President Donald Trump walks from Marine One to board Air Force One at Morristown Airport, Friday, May 22, 2026, in Morristown, N.J. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Wird bald der Frieden verkündigt?Bild: keystone

Trump: Friedensabkommen mit Iran «weitgehend ausgehandelt und kurz vor Abschluss»

23.05.2026, 23:10

US-Präsident Donald Trump zufolge ist ein Rahmenabkommen in den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Kriegs inzwischen «weitgehend» ausgehandelt und stehe kurz vor dem Abschluss.

Der Republikaner schränkte ein, dass das Ganze noch unter dem Vorbehalt einer endgültigen Fertigstellung durch die USA, des Irans und anderer Länder stehe, schrieb er auf der Plattform Truth Social.

Trump auf Truth Social.
Trump auf Truth Social.

«Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit besprochen und sollen in Kürze bekanntgegeben werden.» Trump nannte als Bestandteil der Vereinbarung, dass die Strasse von Hormus geöffnet werde.

Zuvor habe er ein Gespräch mit Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Pakistans, der Türkei, Ägyptens, Jordaniens und Bahrains, geführt. Trump schrieb weiter, separat habe er auch ein Telefonat mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gehabt. (sda/dpa)

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