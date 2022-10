19 Tote im Südosten Irans – Zusammenhang mit Demonstrationen unklar

Der Fernsehsender Iran International mit Sitz in London zeigte Filmaufnahmen vom Freitag aus Sahedan, der Provinzhauptstadt von Sistan-Baluchestan, die offensichtlich Polizisten dabei zeigen, wie sie mit ihren Schusswaffen auf Männer feuern, die eine Polizeiwache angreifen. Zu sehen waren auch Männer mit blutenden Wunden, die auf Tragen lagen. Die Nachrichtenagentur AFP war allerdings zunächst nicht in der Lage, die Echtheit dieser Bilder zu verifizieren. (leo/sda/afp)

In der an Pakistan und Afghanistan grenzenden Provinz kommt es häufiger zu Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und bewaffneten Gruppen. Oft handelt es sich um Schmuggler oder separatistische oder extremistische Gruppen.

Es war zunächst nicht klar, ob die Zusammenstösse in Sistan-Baluchestan in Zusammenhang mit den seit zwei Wochen andauernden Protesten stehen, die durch den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei entfacht worden waren.

Unter den Toten in der Provinz Sistan-Baluchestan sei auch ein Oberst der Revolutionsgarden, sagte Regionalgouverneur Hossein Chiabani am Freitag einem staatlichen Sender. 20 weitere Menschen seien verletzt worden. Bei dem getöteten Offizier der Revolutionsgarden handelt es sich gemäss den Angaben um den in der Provinz für die Geheimdienste zuständigen Ali Mussawi.

In Iran kommt es zur Zeit zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und Demonstranten – ob die Todesfälle in Sistan-Baluchestan mit den Protesten zusammenhängen, ist aber unklar. Bild: keystone

