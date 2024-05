Bild: keystone

Fünf israelische Soldaten kommen bei «friendly fire» ums Leben

Tragischer Vorfall im Gaza-Streifen. Wie die israelischen Streitkräfte melden, kamen am Mittwoch fünf israelische Soldaten ums Leben, nachdem ein eigener Panzer auf sie geschossen hatte.

Der Vorfall, bei dem sieben weitere Soldaten verletzt wurden, ereignete sich in Jabalaya im nördlichen Teil von Gaza. Gemäss Times of Israel feuerte der Panzer zwei Mal auf ein Gebäude, in dem sich die Soldaten befanden. Die Besatzung des Panzers hielt die eigenen Soldaten demnach für Gegner. (cma)

Update folgt