Israel veröffentlicht Video, das Terroristen in UN-Komplex in Rafah zeigen soll

Seit Monaten steht die UNRWA unter heftiger Kritik. Jetzt hat Israel ein Video veröffentlicht, dass die Nähe des Palästinenserhilfswerks zu Terroristen belege.

Schwarz gekleidete Männer mit Sturmgewehren stehen neben weissen Fahrzeugen der Vereinten Nationen (UN). Das ist auf Drohnenaufnahmen aus dem Osten der Stadt Rafah im Gazastreifen zu sehen, die Israels Streitkräfte am Dienstag auf der Plattform X veröffentlicht haben.

Das 50 Sekunden lange Video wurde auf der Seite von Cogat (Coordinator of Government Activities in the Territories) geteilt. Die Einrichtung vermittelt zwischen israelischer Regierung, Militär und der Palästinensischen Autonomiebehörde. Laut Cogat sind in dem Video Terroristen in einem Logistikzentrum der UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) und neben UN-Fahrzeugen zu sehen. Zudem würden die Terroristen auf Zivilisten direkt ausserhalb des Komplexes schiessen.

Was wird der UNRWA in Gaza vorgeworfen?

Mit dem Video liefert Israel einen weiteren Beleg für die Verstrickungen zwischen UNRWA und der extremistischen Hamas. Die Vereinten Nationen und UNRWA haben bislang nicht auf die Vorwürfe reagiert.

Im Februar hatte Israel die Namen von zwölf UNRWA-Mitarbeitern veröffentlicht, die an den Terroranschlägen vom 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sein sollen. Die Hilfsorganisation entliess daraufhin zehn der beschuldigten Mitarbeiter. Zwei der zwölf seien bereits verstorben, teilten die Vereinten Nationen mit.

Gewaltsame Proteste von Siedlern

UNRWA ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Es hat über 30'000 Mitarbeitende und betreibt seit Jahrzehnten Schulen und Krankenhäuser in Gaza.

Nach den Vorwürfen der Verstrickung mit der radikalislamischen Hamas stoppten die USA, Deutschland und viele weitere Länder ihre finanzielle Unterstützung. Deutschland, der zweitgrösste Spender, hat die Zahlungen inzwischen wieder aufgenommen. Die USA wollen die Vorwürfe weiter prüfen und frühestens im März 2025 wieder Unterstützung beitragen.

Am Montag verübten Kinder und Jugendliche einen Brandanschlag auf das Hauptquartier von UNRWA in Ost-Jerusalem. Das teilten die Vereinten Nationen in einer Pressemitteilung mit. Es sei bereits der zweite Brandanschlag in fünf Tagen gewesen.

Am Donnerstag zuvor musste das Hauptquartier des Hilfswerks schliessen, nachdem es angezündet worden war. Bei den Angriffen sei jedoch niemand verletzt worden.

Seit Monaten ziehen israelische Siedler vor die UNRWA und fordern die Schliessung des Hilfswerks. Extremisten hätten dabei Mitarbeiter mit Waffen bedroht und Steine geworfen, sagte Philippe Lazzarini, der Leiter von UNRWA.

