sonnig30°
DE | FR
burger
International
Israel

Westjordanland: Israel baut Kontrolle in hohem Tempo aus

Jericho, Westjordanland
Die israelische Regierung habe das Verwaltungs- und Kontrollsystem im Westjordanland innerhalb von drei Jahren grundlegend verändert.Bild: Shutterstock

Israel baut Kontrolle im Westjordanland in hohem Tempo aus

07.07.2026, 13:5807.07.2026, 13:58

Die israelische Regierung weitet nach Einschätzung zweier Nichtregierungsorganisationen ihre Kontrolle über das palästinensische Westjordanland in «beispiellosem Tempo» aus.

In einem gemeinsamen Bericht erklären Peace Now sowie Kerem Navot, die Regierung habe das Verwaltungs- und Kontrollsystem innerhalb von drei Jahren grundlegend verändert. Dies könne die Chancen auf eine künftige politische Einigung ernsthaft beeinträchtigen.

Nach Angaben beider Organisationen vollzieht sich der Prozess einer Annexion des Westjordanlandes durch Hunderte von Verwaltungs-, Haushalts- und Planungsentscheidungen. Genannt werden unter anderem eine Ausweitung israelischer Siedlungen, die Errichtung neuer Siedler-Aussenposten, die Vertreibung palästinensischer Hirtengemeinschaften, Landübernahmen, umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur sowie Änderungen am Landrecht.

Dem Bericht zufolge entstanden im Zeitraum von 2023 bis 2025 insgesamt 185 neue Aussenposten. Zudem seien 118 palästinensische Hirtengemeinschaften vertrieben worden. Mindestens 223 Kilometer neue Strassen seien im gesamten Westjordanland gebaut worden. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben liegt nicht vor. (maw/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Ex-Premierminister Israels spricht von «jüdischem Terrorismus» im Westjordanland
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Räumung illegaler jüdischer Siedlung Amona im Westjordanland
1 / 25
Räumung illegaler jüdischer Siedlung Amona im Westjordanland
Eine junge Israelin trägt einen Stein zu einer Barrikade.
quelle: epa/epa / jim hollander
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Israelischen Luftangriffen im Libanon kurz nach Waffenruhe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Regierung wirft Museumsleitung ideologischen Aktivismus vor
Auf ihrem Feldzug gegen führende Kulturinstitutionen des Landes hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump dem National Museum of American History ideologischen Aktivismus vorgeworfen. Das Museum vermittle einseitig die amerikanische Gründungsgeschichte, heisst es in einem neuen Bericht des Weissen Hauses. Die Museumsleitung nutze die Ausstellungen nicht mehr, um das gemeinsame nationale Erbe zu lehren und zu feiern, sondern als «politisches Instrument, um unsere Bürger zu spalten, zu entmutigen und ihnen den Mut zu nehmen».
Zur Story