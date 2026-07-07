Arbeiten am Strand: Wer möchte das nicht? Bild: www.imago-images.de

Ranking

Influencer noch nicht die Nummer 1 – die begehrtesten Berufe der Schweiz und der Welt

Die Berufswünsche der Schweizerinnen und Schweizer unterscheiden sich deutlich vom Rest der Welt. Eine Auswertung von Google-Suchanfragen zeigt, welche Berufe hierzulande besonders begehrt sind – und was im Rest der Welt gefragt ist.

Mehr «Schweiz»

Wer in der Schweiz von einer beruflichen Karriere träumt, möchte am liebsten Professor werden. Das zeigt eine neue Auswertung des Finanzdienstleisters Remitly, der Google-Suchanfragen nach «Wie wird man …» in 145 Ländern analysiert hat. Professor/in führt das Schweizer Ranking vor Pilot/in und Schauspieler/in an – und unterscheidet sich damit deutlich vom weltweiten Trend.

Während akademische Berufe in der Schweiz besonders gefragt sind, zeigt sich international ein anderes Bild. Erstmals seit Beginn der Studie im Jahr 2022 ist Schauspieler/in der weltweit meistgesuchte Traumberuf und verdrängt Pilot/in von der Spitzenposition. Für «Wie wird man Schauspieler/in?» wurden weltweit 222'080 Suchanfragen gezählt – rund zwölf Prozent mehr als noch 2024. Das Interesse am Beruf des Piloten respektive der Pilotin ging dagegen um fast die Hälfte zurück.

Auf den weiteren Plätzen folgen Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, Anwalt oder Anwältin und YouTuber oder YouTuberin. Besonders auffällig ist der Aufstieg juristischer Berufe: Der Anwaltsjob machte gegenüber der letzten Erhebung 55 Plätze gut. Genau gleich stark zulegen konnten die Physiotherapeuten, die weltweit auf Rang 12 liegen.

Obwohl die YouTuber und YouTuberinnen im weltweiten Ranking «nur» Platz 5 belegen, ist es in vielen Ländern der beliebteste aller Traumberufe. Gleich in 28 Staaten steht er an der Spitze der Suchanfragen – mehr als jeder andere Beruf. Besonders in Lateinamerika und der Karibik träumen viele Menschen von einer Karriere als Content Creator.

Zum ersten Mal hat Remitly zudem Berufe aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz separat ausgewertet. Angeführt wird die neue Kategorie vom Prompt Engineer mit 5590 Suchanfragen, gefolgt vom KI-Spezialisten oder der KI-Spezialistin und dem Machine-Learning-Ingenieur respektive der -Ingenieurin. Die Zahlen liegen zwar noch deutlich unter jenen klassischer Berufe, zeigen laut der Studie aber, wie schnell neue Technologien die Berufswünsche verändern.

Für die Untersuchung wertete Remitly Google-Suchanfragen zwischen Mai 2025 und Mai 2026 aus. Analysiert wurden Suchbegriffe nach dem Muster «Wie wird man …» in den jeweiligen Landessprachen. Insgesamt flossen 424 Berufe aus 145 Ländern in die Auswertung ein. (pre)