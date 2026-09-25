Israels Militär tötet erneut Hamas-Mitglieder im Gazastreifen

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Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge erneut Mitglieder Hamas im Gazastreifen getötet. Einer der beiden Getöteten sei an Geldtransfers an die Terrororganisation beteiligt gewesen, teilten die israelischen Streitkräfte mit.

Die Männer hätten dem militärischen Flügel der Hamas angehört und seien bereits am Donnerstag angegriffen worden. Einer wurde demnach in der Stadt Deir al-Balah im zentralen Abschnitt, der andere in Chan Junis im Süden des Küstengebiets getötet.

Zerstörte Gebäude in der Stadt Deir al-Balah. Bild: keystone

Die Hamas-Mitglieder hätten Angriffe auf israelische Soldaten und Zivilisten vorbereitet und daran gearbeitet, die Hamas wieder zu stärken, hiess weiter. Dies verstosse gegen das Waffenruhe-Abkommen. «Die Terroristen wurden ausgeschaltet, um die von ihnen ausgehende Bedrohung zu beseitigen», teilte das israelische Militär mit.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa hatte am Donnerstag mehrere Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen gemeldet, darunter auch im Norden des Gebiets.

Israels Militär zerstört Tunnel im Gazastreifen

Die israelischen Streitkräfte teilten weiterhin mit, sie habe einen zwei Kilometer langen Tunnel im Gazastreifen zerstört. Auf vom Militär veröffentlichten Aufnahmen wurden Explosionen an mehreren Stellen der unterirdischen Route gezeigt.

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei laut Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte vor wenigen Tagen gesagt, Israel werde «nicht aufhören, bis die Hamas im Gazastreifen nicht mehr existiert».

Laut einem von den USA vorgestellten Friedensplan müssen beide Seiten ihre Kämpfe einstellen. Israelische Soldaten dürfen sich demnach nur gegen konkrete Bedrohungen verteidigen. Israels Militär betont im Fall von gezielten Angriffen im Gazastreifen stets, dass die Getöteten Angriffe auf israelische Soldaten oder Zivilisten geplant hätten.

Israelische Soldaten kommen bei Drohnenunfall ums Leben

Israels Streitkräfte meldeten am Morgen zugleich, dass zwei Soldaten im Gazastreifen getötet worden seien. Israelischen Angaben zufolge kamen sie am Donnerstag bei einem Unfall mit einer Drohne ums Leben. (sda/dpa)