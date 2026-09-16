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Viele Tote und Verschüttete nach Gebäudeeinsturz in Gaza

11 Palestinians killed as damaged six-story building collapses onto displaced tents in Gaza GAZA CITY, GAZA, PALESTINE - SEPTEMBER 16: Civil defense and municipal teams conduct search and rescue opera ...
Mindestens 11 Menschen sind zu Tode gekommen, als das sechsstöckige Gebäude eingestürzt ist.Bild: www.imago-images.de

Viele Tote und Verschüttete nach Gebäudeeinsturz in Gaza

Bei einem Gebäudeeinsturz in der Stadt Gaza hat es in der Nacht palästinensischen Angaben zufolge viele Tote gegeben.
16.09.2026, 12:4116.09.2026, 12:41

Mindestens elf Menschen, darunter auch Kinder, seien ums Leben gekommen und weitere verletzt worden, teilte der Sprecher des von Hamas kontrollierten Zivilschutzes, Mahmud Basal, am Morgen mit. Demnach sollen noch Dutzende Menschen unter den Trümmern des Wohnhauses verschüttet sein. Helfer suchen derzeit nach ihnen. Den Einsatzkräften fehlt es dabei jedoch an Ausrüstung und schwerem Gerät.

Palästinensischen Angaben zufolge war das sechsstöckige Gebäude durch israelische Angriffe im Gaza-Krieg beschädigt worden. Im Zuge des Kriegs zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas stürzen immer wieder durch die Kämpfe beschädigte Gebäude ein. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Berichten nach.

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Anwohner: Mehr als 60 Menschen waren im Wohnhaus

Laut Anwohnern haben sich mehr als 60 Menschen, vor allem im Krieg Vertriebene, in der Nacht in dem Haus aufgehalten. Der Zivilschutz teilte mit, dass auch Vertriebene in Zelten neben dem Gebäude unter den Opfern sein dürften.

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe. Zuletzt hat Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei laut eigener Darstellung gezielt ranghohe Hamas-Mitglieder ins Visier genommen.

Hunderttausende Palästinenser haben im Krieg Zuhause verloren

Auslöser des Kriegs war das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel. Der Gazastreifen ist dabei grossflächig zerstört worden, hunderttausende Palästinenser haben ihr Zuhause verloren. Sie leben in provisorischen Unterkünften wie Zelten oder auch in beschädigten Gebäuden, die oftmals einsturzgefährdet sind. (sda/dpa)

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