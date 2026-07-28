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UN: Mögliche Kriegsverbrechen Israels im Libanon

UN: Mögliche Kriegsverbrechen Israels im Libanon

28.07.2026, 01:5128.07.2026, 01:51

Das UN-Menschenrechtsbüro hat grossflächige Verstösse israelischer Streitkräfte gegen das humanitäre Völkerrecht im Libanon dokumentiert. Einige davon könnten Kriegsverbrechen darstellen, sagte UN-Hochkommissar Volker Türk in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Anhaltende israelische Luftangriffe, Artilleriebeschuss und der Einsatz von Waffen mit Sprengwirkung in dicht besiedelten Gebieten hätten hohe zivile Opferzahlen, weitreichende Zerstörung und Massenvertreibungen verursacht. Zugleich hätten Raketenangriffe der vom Iran unterstützen libanesischen Hisbollah auf bewohnte Gebiete in Israel ebenfalls Zivilisten getötet und zivile Infrastruktur beschädigt.

Nach Angaben der libanesischen Behörden wurden im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah seit dem 2. März mehr als 4'300 Menschen im Libanon getötet und rund 12'200 verletzt. Trotz einer Waffenruhe setze Israel seine Luftangriffe und Bodeneinsätze fort, sagte Türk. Dörfer südlich des Litani-Flusses seien zerstört oder unbewohnbar gemacht worden. Der Fluss liegt etwa 30 Kilometer entfernt von der Grenze zu Israel.

Türk äusserte sich besorgt über die anhaltende Präsenz israelischer Truppen im Südlibanon. Die grossflächige Vertreibung von Zivilisten und die Verhinderung ihrer Rückkehr könnten internationale Verbrechen darstellen. Eine bereits eingesetzte unabhängige UN-Mission sammle Beweise für mutmassliche Verstösse gegen Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht durch alle Konfliktparteien seit dem 2. März. (sda/dpa)

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