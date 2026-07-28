Inzwischen ist die Ukraine beim Drohnenbau weltweit das Mass der Dinge. Bild: keystone

US-Militär hinkt der Ukraine bei Drohnenproduktion weit hinterher

Im Krieg gegen Russland hat die Ukraine modernstes Drohnen-Know-how entwickelt. Davon wollen auch die USA profitieren. Denn deren Militär hat ein Problem.

Christoph Cöln / t-online

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Wladimir Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Regierung in Kiew gezwungen, ihre Waffenproduktion neu aufzustellen. In den vergangenen Jahren erzielte das Land dabei enorme Fortschritte. Inzwischen ist die Ukraine beim Drohnenbau sogar weltweit das Mass der Dinge.

Auch das US-amerikanische Militär will in Sachen Drohnen nachrüsten. Nach offiziellen Angaben hinkt Washingtons Armee beim Aufbau einer eigenen Drohnenproduktion im Vergleich mit der Ukraine jedoch weit hinterher. Die USA befänden sich in der schwierigen Anfangsphase, sagte Travis Metz, der das Drohnenprogramm des US-Verteidigungsministeriums leitet, am Montag in einer Stellungnahme laut Reuters.

Während die Ukraine in diesem Jahr voraussichtlich sechs bis sieben Millionen kleine Angriffsdrohnen produzieren werde, komme das 1.1 Milliarden Dollar schwere US-Programm bis Februar nur auf insgesamt knapp 200'000 bestellte Exemplare. Der Weg von null auf 200'000 sei jedoch deutlich schwerer als die spätere Ausweitung der Produktion, erklärte Metz.

USA wollen Drohnen-«Weltmeister» werden

Erschwert werde der Aufbau zudem durch neue Vorgaben des Pentagons, wonach militärische Drohnen künftig vollständig aus US-Bauteilen bestehen sollen, sagte Metz. «Das wird immer schwieriger», sagte Metz und schätzte, dass «die überwiegende Mehrheit» der in einer früheren Phase gekauften Drohnen wahrscheinlich mit chinesischen Motoren ausgestattet war. Bei einem anstehenden Testlauf im August in Fort Carson, im US-Bundesstaat Colorado, seien Bauteile wie Motoren oder Akkus aus China nun strikt untersagt.

Sechs ukrainische Unternehmen, die zu den Tests im Bundesstaat Colorado eingeladen wurden, müssen als Bedingung für zukünftige Aufträge der US-Regierung ihre Produktion in die USA verlagern. Das Ziel sei es, die Drohnenproduktion komplett aus heimischer Fertigung zu bestreiten. Dazu hätten sie bereits Joint Ventures mit US-Herstellern gegründet oder bereiteten dies vor.

Metz zeigte sich zuversichtlich, dass die USA letztlich mit der ukrainischen Drohnenindustrie gleichziehen werden: «Ich sehe keinen Grund, warum wir hier nicht auch Weltmeister sein sollten.»