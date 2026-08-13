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Westjordanland: Israelische Siedler belagern palästinensische Familie

Video: watson/hanna dedial

«Israelische Terroristen» – US-Botschafter zu Kusra-Belagerung

Im Westjordanland belagern israelische Siedler weiterhin eine palästinensische Familie. Der jüngste Eingriff israelischer Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht blieb grösstenteils erfolglos.
13.08.2026, 17:1813.08.2026, 18:33

Die Belagerung einer palästinensischen Familie durch radikale israelische Siedler im nördlichen Westjordanland dauert nach Medienberichten an. In der Nacht seien israelische Soldaten und Polizeikräfte erneut in das Dorf Kusra bei Nablus gekommen, um die Siedler zum Abzug zu bewegen.

epa13166056 Israeli soldiers observe Palestinians during a raid in the town of Qusra, south of Nablus, West Bank, 13 August 2026. The Israeli army entered Qusra following days of a settler siege on Pa ...
Israelische Soldaten während der Aktion in Kusra im Westjordanland, 13. August 2026.Bild: keystone

Das berichtete die «Times of Israel». Die Extremisten blockieren seit Sonntag die Wohnhäuser einer palästinensischen Familie mit zwei Kindern.

Nach Angaben der Zeitung hat die Armee Zelte der Siedler vor Ort entfernt, es hielten sich jedoch weiterhin mehrere von ihnen dort auf. Einwohner von Kusra hätten weiterhin Angst, ihre Häuser zu verlassen.

Armee: Illegale Aussenposten geräumt

Die israelische Armee teilte mit, in der Nacht seien in dem Gebiet «zwei illegale Aussenposten» geräumt und Ausrüstung beschlagnahmt worden. Ein Israeli sei festgenommen worden.

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US-Botschafter spricht von «israelischen Terroristen»

Der als sehr proisraelisch geltende US-Botschafter Mike Huckabee nannte die Siedler in Kusra in einem Post auf der Plattform X «israelische Terroristen». Er schrieb: «Die Handlungen derjenigen, die diesen schrecklichen Terrorakt verübt haben, der darauf abzielte, diese Familie einzuschüchtern und zu schikanieren, sind widerlich.» Es gebe keine Entschuldigung für «ein solch brutales, rüpelhaftes Verhalten». Die USA hätten Israels Armee und Polizei aufgefordert, die radikalen Siedler aus Kusra zu entfernen.

Video: watson/hanna dedial

Zunehmende Siedlergewalt und Vorwürfe der Duldung

In den vergangenen Jahren hat die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland zugenommen. Dem israelischen Militär wird immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen. Nur selten wird darüber berichtet, dass Siedler nach Attacken zur Rechenschaft gezogen werden.

Das palästinensische Aussenministerium erklärte, die Eskalation von «Siedler-Terrorismus» sei eine direkte Folge des Schutzes, des politischen Rückhalts und einer vollständigen Straffreiheit, die Regierung und Armee gewährten.

UN: Mögliche Kriegsverbrechen Israels im Libanon

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von 3 Millionen Palästinensern rund 700'000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat. Israel lehnt dies ab.

Aus internationaler Sicht sind alle israelischen Siedlungen im Westjordanland illegal – unabhängig davon, ob sie von der israelischen Regierung genehmigt wurden oder nicht. Die Vereinten Nationen (UN) sehen die Siedlungen als Hindernis für eine Zweistaatenlösung. (sda/dpa)

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