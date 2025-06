Wenige Momente vor der Festsetzung: Greta Thunberg auf dem Schiff Madleen. Bild: keystone

Greta Thunberg auf dem Weg nach Gaza festgesetzt: «Wir wurden entführt»

Greta Thunberg wollte mit einem Schiff Hilfsgüter nach Gaza bringen – nun wurde sie offenbar von der israelischen Marine abgefangen. In einem Video spricht sie von «Entführung in internationalen Gewässern» und ruft Schweden zur Intervention auf.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist auf dem Weg in den Gazastreifen offenbar von der israelischen Marine in internationalen Gewässern gestoppt und festgesetzt worden. Thunberg befand sich an Bord des Hilfsschiffs Madleen, das im Rahmen der «Freedom Flotilla» Hilfsgüter wie Babynahrung und Medikamente nach Gaza bringen wollte. In einem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte, sagt sie:

«Wenn du dieses Video siehst, wurden wir abgefangen und entführt – in internationalen Gewässern, durch die israelischen Besatzungskräfte oder Kräfte, die Israel unterstützen. Bitte setzt die schwedische Regierung unter Druck, damit ich und die anderen so schnell wie möglich freigelassen werden.»

Greta Thunberg bittet auf Instagram die schwedische Regierung um Hilfe. Video: instagram

Israel hatte bereits im Vorfeld angekündigt, das Schiff am Erreichen Gazas zu hindern. Verteidigungsminister Israel Katz bezeichnete die Menschen an Bord als «linksextremistische Aktivisten». Israel werde gegen jeden Versuch vorgehen, die Seeblockade zu durchbrechen. Die israelische Regierung wirft der Mission vor, als Propagandaaktion zugunsten der Hamas zu dienen.

Laut den Aktivisten der Freedom Flotilla Coalition wurde die Kommunikation zur Madleen schon zuvor unterbrochen und Drohnen kreisten über dem Schiff.

Wie es mit Greta Thunberg und den anderen festgesetzten Aktivisten weitergeht, ist unklar. Die schwedische Regierung steht nun unter Druck, diplomatisch zu intervenieren. (kma)