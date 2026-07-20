freundlich21°
DE | FR
burger
International
Italien

Mann stirbt bei Polizeieinsatz in Bologna: Italien verspricht Aufklärung

Mann stirbt bei gewaltsamem Polizeieinsatz: Rom verspricht Aufklärung

20.07.2026, 11:1620.07.2026, 11:16

Nach dem Tod eines Einwanderers aus Marokko bei einem gewaltsamen Einsatz der italienischen Polizei haben die Behörden Aufklärung versprochen. Aus dem Innenministerium in Rom hiess es, man werde «völlige Transparenz» walten lassen.

Der 42 Jahre alte Mann war am Sonntag in der norditalienischen Stadt Bologna von zwei Polizeibeamten mit Handschellen gefesselt und auf den Boden gedrückt worden. Obwohl er mehrfach um Hilfe rief, liessen die Beamten nicht von ihm ab. Dann starb er.

Der Fall sorgt in Italien für viele Schlagzeilen. Die Szene ist auf einem mehr als fünf Minuten langen Video dokumentiert. Vielfach gibt es Kritik am Vorgehen der Polizei, auch aus der linken Opposition. Aus dem Lager der Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wurden die Beamten verteidigt. In einer Erklärung der Regierungspartei Lega hiess es, sie hätten ihre «Dienstpflicht» getan.

Leiche wird obduziert

Die Leiche des Mannes, der seit mehr als 30 Jahren in Italien lebte, soll nun obduziert werden. Davon erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Todesursache. Dabei geht es auch darum, ob der Mann möglicherweise Vorerkrankungen hatte. Zudem sei die Körper-Kamera (Bodycam) eines der beteiligten Beamten der Staatsanwaltschaft übergeben worden, hiess es. Über disziplinarrechtliche Massnahmen wurde zunächst nichts bekannt.

Die Polizei war am Sonntag gegen die Mittagszeit von Nachbarn in den Stadtteil Pilastro gerufen worden, wo der Mann marokkanischer Herkunft aggressiv aufgetreten sein soll. Beim Eintreffen der Beamten soll er gegen deren Streifenwagen geschlagen haben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Daraufhin hätten die Beamten Pfefferspray gegen ihn eingesetzt und ihm Handschellen angelegt.

Szene auf Video: «Hilfe! Genug, genug!»

Auf dem Video ist zu hören, wie der Mann am Boden ruft: «Aiuto. Basta, basta!» («Hilfe! Genug, genug!») Trotzdem lassen die Polizisten in Uniform nicht von ihm ab. Ein dritter Mann, der Zivil trägt, hält ihn an den Knöcheln fest. Zu sehen sind auch zwei Rettungssanitäter, die jedoch nicht eingreifen. Nach mehreren Minuten bewegt sich der Mann nicht mehr. Das Video wurde von einem Nachbarn aus einem Fenster aufgenommen. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Mann stirbt in Italien, nachdem Polizisten minutenlang auf ihm knien
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tödliche Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA
1 / 16
Tödliche Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA
Miami, 1980: Ein nur mit Weissen besetztes Geschworenengericht spricht vier weisse Polizisten von der Anklage frei, sie hätten den Afroamerikaner Arthur McDuffie zu Tode geprügelt, der eine rote Ampel überfahren hatte. Tagelange Krawalle in Florida kosten 18 Menschen das Leben, Hunderte werden verletzt. Es sind die grössten Unruhen in den USA seit der Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King 1968. ... Mehr lesen
quelle: ap/ap / kathy willens
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Massive Polizeigewalt bei Protesten in Frankreich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Attacke bei Kontrolle – Bahnmitarbeiter kämpft ums Überleben
Eine einfache Ticketkontrolle endet in einem Alptraum: Ein 26 Jahre alter Bahnmitarbeiter ist infolge einer Attacke in einem Regionalzug lebensgefährlich verletzt worden.
Ein 36-jähriger Fahrgast soll den Sicherheitsmitarbeiter geschlagen und getreten haben. Wenige Augenblicke später stürzte der junge Mann aus dem rund 120 Stundenkilometer schnellen Zug.
Zur Story