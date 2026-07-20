Mann stirbt in Italien, nachdem Polizisten minutenlang auf ihm knien

Ein Video aus Italien zeigt, wie ein 43-Jähriger am Boden liegt und um Hilfe ruft. Die Beamten lassen nicht von ihm ab – bis er sich nicht mehr bewegt.

Anna-Lena Janzen / t-online

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Im norditalienischen Bologna ist ein 43-jähriger Mann gestorben, nachdem Polizisten ihn zu Boden gebracht und sich längere Zeit auf ihn gekniet hatten. Ein Video, das die Tageszeitung «La Repubblica» veröffentlichte, zeigt den Mann am Boden, zwei Beamte sitzen auf ihm. Der Mann ruft mehrfach um Hilfe, bis er sich nicht mehr bewegt. Das Video wurde offensichtlich von einem Nachbarn aus einem Fenster aufgenommen.

Den Berichten zufolge war die Polizei am späten Sonntagvormittag von Nachbarn in den Stadtteil Pilastro gerufen worden. Der Mann marokkanischer Herkunft soll zuvor einen Wutanfall bekommen und gegen einen Streifenwagen geschlagen haben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein und legten ihm Handschellen an.

Obduktion soll Todesursache klären

Auf dem Video ist zu hören, wie der Mann am Boden ruft: «Aiuto. Basta, basta!» – auf Deutsch: «Hilfe! Genug, genug!» Zwei Polizisten in Uniform liessen trotzdem nicht von ihm ab. Ein dritter Mann in Zivilkleidung hielt ihn an den Knöcheln fest. Auch zwei Rettungssanitäter waren im Bild zu sehen, griffen jedoch nicht ein. Nach mehreren Minuten bewegte sich der Mann nicht mehr. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.

Nach Informationen von Ansa war der Mann aus Marokko bereits seit seinem siebten Lebensjahr in Italien und lebte dort zusammen mit seinem Bruder. Im Stadtteil Pilastro im Nordosten der Universitätsstadt herrschte nach seinem Tod eine angespannte Stimmung.