Blick auf Malcesine am Gardasee. Bild: www.imago-images.de

Schweizer Tourist stirbt bei Gleitschirmunfall in Italien

Ein 37-jähriger Schweizer ist am Dienstag in der Nähe des Gardasees tödlich verunglückt. Er stürzte beim Gleitschirmfliegen aus einer Höhe von rund 20 Metern ab und erlag seinen Verletzungen.

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Ein 37-jähriger Schweizer Tourist ist am Dienstagnachmittag am Gardasee ums Leben gekommen. Laut italienischen Medien wollte er in Malcesine gleitschirmfliegen, als er kurz nach dem Abheben die Kontrolle über das Fluggerät verlor und aus rund 20 Metern abstürzte.

Laut den Berichten zog er sich dabei tödliche Verletzungen zu. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die genauen Umstände werden nun abgeklärt, noch ist unklar, ob es sich um einen technischen oder einen menschlichen Fehler handelte.

Die Gegend ist bei Gleitschirmfliegern beliebt. Der Unglücksort liegt am Fusse des Monte Baldo. Erst Anfang Juni war in der gleichen Gegend ein 48-jähriger Deutscher kurz nach dem Start aus rund 20 Metern mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Der Mann erlitt dabei ebenfalls tödliche Verletzungen. (vro)