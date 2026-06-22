Polizeirapport

Gleitschirm bleibt an Tragseil der Kronbergbahn AI hängen

Am Wochenende haben sich am Kronberg zwei Unfälle mit Gleitschirmen ereignet. Eine Frau verletzte sich beim Start. Der Gleitschirm eines 43-jährigen Mannes verfing sich in den Seilen der Luftseilbahn.

Am Sonntagnachmittag sei ein 43-jähriger Gleitschirmschüler in die Tragseile der Kronbergbahn geflogen, teilte die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Montag mit. Der Mann konnte sich mit seinem Schirm nicht mehr selber aus der Situation befreien. Es brauchte eine aufwendige Bergungsaktion durch Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz.

Der Gleitschirm verfing sich im Tragseil der Bahn. Bild: Kantonspolizei Appenzell-Innerrhoden

Für die Bergung sei ein Seilrettungsgerät eingesetzt worden, erklärte Mediensprecher Roland Koster auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Retter werde dabei mit dem Gerät – einer «Laufkatze» mit Seilrollen – behutsam und von Hand bis zum verunglückten Gleitschirmpiloten gezogen. Der Gleitschirm sollte bei der Annäherung möglichst nicht verrutschen.

Zu gefährlich für Helikoptereinsatz

Ein Einsatz eines Helikopters sei nicht möglich gewesen, weil dessen Luftzug den Gleitschirm hätte aufblähen können und dann ein Absturz gedroht hätte.

Als der Retter beim 43-jährigen Flugschüler ankam, befreite er ihn zuerst aus dem Gurtzeug. Danach wurde der Mann abgeseilt. Er blieb unverletzt. Glücklicherweise sei der Unfall an einer eher flachen Stelle, ziemlich zu Beginn der Seilbahnstrecke und nicht im steilen Gelände geschehen, sagte der Polizeisprecher.

Bereits am Samstag war eine 39-jährige Flugschülerin beim Startmanöver mehrmals auf dem Wiesenboden aufgeschlagen und hatte sich dabei Beinverletzungen zugezogen. In beiden Fällen laufen Ermittlungen unter der Leitung der Bundesanwaltschaft. (sda)