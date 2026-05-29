Polizeirapport

39-Jähriger stirbt bei Gleitschirmunfall im Wallis

Ein 39-jähriger französischer Staatsangehöriger ist am Mittwoch auf dem Gebiet der Walliser Gemeinde Conthey bei einem Gleitschirmunfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde am Donnerstagmorgen in der Region Derborence lokalisiert, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Der 39-Jährige war laut dem Polizeicommuniqué von Les Saisies in Frankreich aus zu einem Langstreckenflug gestartet. Er beabsichtigte, einen Hin- und Rückflug nach Fiesch VS zu absolvieren, prallte jedoch aus noch ungeklärten Gründen gegen eine Felswand an der Südflanke der Tête de Barme.

Die französischen Behörden meldeten am Abend sein Verschwinden der Kantonspolizei Wallis. Diese leitete sofort Ermittlungen ein, um seine Flugroute zu rekonstruieren und den möglichen Aufenthaltsort zu bestimmen. In Zusammenarbeit mit den Rettungskräften der Air-Glaciers konnte der Gleitschirmpilot lokalisiert werden.

Die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen, worauf die Kantonspolizei Wallis unter Leitung der Bundesanwaltschaft eine Untersuchung einleitete. (dab/sda)