Phil Collins kämpfte wegen Alkoholsucht in Klinik um sein Leben

Phil Collins kämpfte wegen Alkoholsucht in Schweizer Klinik um sein Leben

Phil Collins hat im Januar seinen 75. Geburtstag gefeiert. In einem Interview erzählt er, dass er diesen beinahe nicht erlebt hätte.

Mehr «Leben»

Phil Collins hat wegen seiner Alkoholsucht nach eigenen Worten fast sein Leben verloren. Im April 2024 hing das Leben des Musikers, der mit der Band Genesis als auch als Solokünstler grosse Erfolge feierte, laut einem Bericht der britischen Tageszeitung «The Times» in einem Krankenhaus in der Schweiz an einem seidenen Faden. «Meine Nieren versagten, meine Organe stellten einfach ihre Arbeit ein. Leute kamen, um sich zu verabschieden», sagte Collins der Zeitung.

Sänger Phil Collins war monatelang in einer Klinik. Bild: keystone

Er selbst könne sich daran nicht mehr erinnern, er habe keine Ahnung gehabt, was vor sich ging. «Sie machten sich alle Sorgen, dass sie mich nie wiedersehen würden. Es hätte alles so schrecklich schiefgehen können», sagte der britische Schlagzeuger, Sänger und Songwriter weiter.

Sieben Monate in der Klinik

Wie es in dem Bericht heisst, wurde Collins im November 2023 ins Krankenhaus gebracht. Kurz vor Weihnachten entlassen, musste er wenige Wochen später erneut in die Intensivstation – und blieb am Ende sieben Monate lang in der Klinik.

Ins Krankenhaus habe ihn laut Bericht sein «ausser Kontrolle» geratener Alkoholkonsum gebracht. «Ich trank Wein, wenn ich aufwachte. Das war das, was ich zum Frühstück wollte, ein Glas Wein», sagte Collins. Er habe grosses Glück, den Klinikaufenthalt überstanden zu haben. «Selbstverständlich habe ich seitdem keinen Tropfen mehr getrunken.»

Collins im Jahr 2019. Bild: keystone

Collins lebt dem Bericht zufolge nun allein in seinem Haus über dem Genfersee in der Nähe des waadtländischen Fechy. Eine Pflegefachfrau wohnt bei ihm. Ginge es nach ihm, würde er nicht allein bleiben. «Ich würde gerne noch einmal verliebt sein», sagte der Megastar. «Ich hätte gerne eine Beziehung. Würde gerne jemanden küssen, zum Beispiel. Also ganz einfache Dinge.»

Auf die Frage, was er dafür tun könne, antwortete Collins laut «The Times»: «Ich glaube, dafür ist es wahrscheinlich zu spät. Ich bin kein sehr geselliger Mensch. Ich gehe nicht, weisst du, ich gehe nicht aus.» Der Musiker war in seinem Leben dreimal verheiratet und hat fünf Kinder, darunter Schauspielerin Lily Collins («Emily in Paris»). Nach der Scheidung von der Schweizerin Orianne Cevey im Jahr 2006 flüchtete sich der Musiker in Alkohol, wie er in seiner Autobiographie «Not Dead Yet» (Deutscher Titel: «Da kommt noch was») erzählte.

2016 kam er überraschend wieder mit Orianne zusammen. Doch die zweite Beziehung hielt nur ein paar Jahre. Sie ist die Mutter seiner Söhne Matthew und Nicholas. Mathew hat Karriere als Profi- Fussballspieler in Österreich bei Austria Salzburg gemacht und Nicholas ist als Schlagzeuger in die Fussstapfen seines Vaters getreten (dab/sda/dpa)