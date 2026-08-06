Schwerer Tramunfall in Gelsenkirchen – 30 Verletzte

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Bei einem Strassenbahnunfall in der westdeutschen Stadt Gelsenkirchen sind bis zu 30 Personen verletzt worden, viele von ihnen schwer.

Wie die Polizei berichtete, war in der Nähe der Veltins Arena eine Fahrschulstrassenbahn plötzlich stehen geblieben. Die Bahn dahinter, mit Fahrgästen besetzt, sei «auf die stehende oder langsam fahrende» Bahn aufgefahren, schilderte eine Polizeisprecherin.

Ein Tram fuhr auf das andere auf. Bild: keystone

25 bis 30 Personen wurden demnach verletzt. «Nach aktuellem Stand sind sieben von ihnen schwer verletzt, und bei drei Personen ist Lebensgefahr nicht ausgeschlossen.» Mehrere Medien, darunter die «WAZ» und der WDR, hatten darüber berichtet.

Ursache noch unklar

Warum die Fahrschulbahn auf der Hauptverkehrsstrasse plötzlich stehen geblieben sei, müsse noch geklärt werden, sagte die Polizeisprecherin. Ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam sei vor Ort, ausserdem mehrere Rettungswagen. Der Bereich rund um die Kurt-Schumacher-Strasse war auch Stunden nach dem Unfall vom Mittag weiter gesperrt. Der Strassenbahnverkehr in den Bereich blieb in beide Fahrtrichtungen komplett unterbrochen. (sda/dpa)