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Mann stirbt bei Arbeitsunfall im Kolosseum

Mann stirbt bei Arbeitsunfall im Kolosseum

Nächtliches Drama im Kolosseum: Bei einem Sturz aus zehn Metern Höhe ist ein Arbeiter in Italiens berühmtesten Denkmal ums Leben gekommen.
23.09.2026, 10:0923.09.2026, 10:27

Der 22 Jahre alte Mann war in der fast 2000 Jahre alten Anlage mitten in Rom mit der Installation einer neuen Beleuchtungsanlage beschäftigt, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache verlor er das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe. Alle Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg.

An undated aerial photo shows ancient Roman Colosseum, which is among the 21 finalists for the new seven wonders of the world, British daily &#039;Independent&#039; said on Monday 20 November 2006. Mi ...
Im Kolosseum in Rom ist ein Mann gestorben.Bild: EPA

Die Staatsanwaltschaft Rom leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt ein. Zudem wurde die Arbeitsaufsicht eingeschaltet. Sie soll klären, ob Sicherheitsvorschriften missachtet wurden.

Das tagsüber viel besuchte Denkmal war zur Zeit des Unglücks kurz nach Mitternacht längst geschlossen. Italiens Kulturminister Alessandro Giuli sprach von einem «tragischen Ereignis, das uns bestürzt und fassungslos macht».

Das Kolosseum wurde im ersten Jahrhundert nach Christus als Schauplatz für Gladiatorenkämpfe und andere Spektakel erbaut. Mit mehr als 15 Millionen Besuchern pro Jahr ist es die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Italien. Seit 1980 gehört das Amphitheater zum Unesco-Weltkulturerbe. (dab/sda/dpa)

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