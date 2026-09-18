Polizei an der Schule: Ein Mitschüler soll Schlimmeres verhindert haben. Bild: www.imago-images.de

Italien: Schüler sticht wegen schlechter Note auf Lehrerin ein

Ein langes Messer, Pfefferspray, ein Helm mit Kamera und ein Handy: So bewaffnet geht in Italien ein 13-Jähriger auf eine Lehrerin los. Offenbar war er mit einer Note nicht einverstanden.

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Ein 13-Jähriger hat in einer Schule in Rom eine Lehrerin angegriffen. Ausserdem soll er versucht haben, die Tat live zu streamen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Angreifer habe erst Pfefferspray versprüht und die Lehrerin dann mit einem Messer angegriffen.

Ein Mitschüler stoppte demnach die Attacke, alarmierte Carabinieri konnten die Situation schliesslich unter Kontrolle bringen. Die Lehrerin sei in ein Spital gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht.

Der Junge soll einem Bericht der Presseagentur «Dire» zufolge bei der Attacke zudem einen Helm mit einer GoPro-Kamera getragen haben. Sein Messer habe eine 20 Zentimeter lange Klinge gehabt.

Das Motiv soll eine schlechte Note gewesen sein, berichtete Ansa. Mitschüler hätten nach der Attacke gesagt, der 13-Jährige habe die Lehrerin «gehasst». Möglicherweise habe er unter dem «Einfluss sozialer Medien und gewaltverherrlichender Websites» gehandelt, die er in letzter Zeit besucht haben soll, hiess es weiter.

Bei dem Opfer soll es sich um eine Italienischlehrerin, die im letzten Jahr vor ihrer Pensionierung steht, handeln. Der 13-Järhige wurde in Begleitung seiner Eltern auf die Polizeiwache gebracht.

(sda/dpa)