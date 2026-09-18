Versuchter Livestream: 13-Jähriger in Rom greift Lehrerin an

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Ein 13-Jähriger hat in einer Schule in Rom eine Lehrerin angegriffen. Ausserdem soll er versucht haben, die Tat live zu streamen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Angreifer habe erst Pfefferspray versprüht und die Lehrerin dann mit einem Messer angegriffen.

Ein Mitschüler stoppte demnach die Attacke, alarmierte Carabinieri konnten die Situation schliesslich unter Kontrolle bringen. Die Lehrerin sei in ein Spital gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht. (sda/dpa)