Nach einem Ausbruch des Ätnas im Mai 2023. Bild: keystone

Vulkanausbruch auf Sizilien: Flughafen Catania muss wegen Ätna-Asche schliessen

Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat erneut Lava und Asche gespuckt.

In der Nacht zu Montag habe sich infolge einer erhöhten vulkanischen Aktivität eine Lavafontäne entwickelt, die auch aus weiter Ferne zu beobachten gewesen sei, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. Starker Asche-Niedergang entwickelte sich zudem. Der Flugbetrieb am Flughafen Catania wurde daher bis 20.00 Uhr ausgesetzt, wie es in einer Mitteilung des Airports am Fusse des Ätnas auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, hiess. Zunächst hatte es geheissen, der Flughafen könne um 13.00 Uhr wieder den Betrieb aufnehmen.

Für die nächsten 48 Stunden ist in Catania zudem das Fahren von Velos, Rollern und Motorrädern per Bürgermeister-Dekret verboten. Die Massnahme wurde ergriffen, da zahlreiche Bereiche der Stadt von einer Schicht Vulkanasche bedeckt sind, wie von der Gemeinde auf ihrer offiziellen Website verkündet wurde.

Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie in der Dunkelheit das glühende Geröll aus dem Vulkan herausgespuckt wurde und langsam den Berg hinab floss. Insbesondere am Südostkrater des Ätnas entwickelte sich nach Angaben des INGV ein Lavaüberlauf, der nun wieder abkühlt. Denn am Montagmorgen trat dem INGV zufolge keine Lava mehr aus - bereits gegen 3.20 Uhr liess der Lavaausstoss nach. Lokale Medien berichteten in der Nacht von lautem Donnern.

Meldungen über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Anwohner berichteten auf der Plattform Telegram, dass örtlich Asche und Staub herabregnen. Bereits am frühen Sonntagabend rumorte es an dem grössten aktiven Vulkan Europas, so dass der sizilianische Zivilschutz früh zu besonderer Vorsicht aufrief.

