Der Schildvulkan Kilauea hat auf Hawaii bereits mehrfach für Zerstörungen gesorgt. Weil die Lava weniger Gase beinhaltet, fliesst sie hier sehr viel schneller. Am 29. September 2021 kam es erneut zu einem Ausbruch. Dieser dauert sogar bis heute an. Experten gehen davon aus, dass seither über 60 Millionen Kubikmeter Lava ausgetreten sind. Das Umland wurde dadurch um fast 100 Meter angehoben. Der letzte Ausbruch dauerte von 1983 bis 2018 und damit fast 35 Jahre.

Am 14. Januar 2022 ist der Vulkan Hunga-Tonga auf Tonga im Südpazifik ausgebrochen. Ab 17:14 Uhr Ortszeit erschütterten Explosionen, die in ihrer Wucht jegliche bisher durchgeführten Atombombentests übertrafen, die Insel. Bei der Eruption wurden mindestens drei Tote bestätigt.

Der Vulkanausbruch des Hunga-Tonga im Januar hat laut neuen Studien mehrere Rekorde gebrochen, was die Menge an Asche und freigesetzter Energie betrifft. Die Eruption war sogar aus dem Weltall zu beobachten, wie Satellitenbilder der NASA zeigen:

Die Affenpocken verbreiten sich in Europa – wie gefährlich sind sie?

Das Affenpocken-Virus ist nun auch in Deutschland, Frankreich und Italien nachgewiesen worden. Hier erfährst du alles, was du darüber wissen musst.

1980 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Pocken beim Menschen für ausgerottet. Man stoppte die flächendeckende Impfung und das Virus existierte offiziell nur noch in zwei Hochsicherheitslaboratorien in den USA und Russland. Nun sind die mit dem Virus verwandten Affenpocken auf dem Vormarsch – die Nachbarländer der Schweiz melden bereits erste Fälle. Doch wie gefährlich ist das neuartige Virus? Alles, was du jetzt wissen musst: