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Starkes Erdbeben erschüttert Südwesten von Japan

7.1-magnitude earthquake hits Japan ANKARA, TURKIYE - JULY 28: An infographic titled 7.1-magnitude earthquake hits Japan created in Ankara, Turkiye on July 28, 2026. Mehmet Yaren Bozgun / Anadolu Anka ...
Das Erdbeben ereignete sich im Südwesten des Landes.Bild: www.imago-images.de

Starkes Erdbeben erschüttert Südwesten Japans – Berichte über Verletzte

Ein Erdbeben der geschätzten Stärke 7,1 hat den Süden Japans erschüttert. Die nationale Wetterbehörde gab eine Warnung vor Flutwellen von bis einem Meter Höhe aus.
28.07.2026, 10:2928.07.2026, 11:01

Ersten Berichten zufolge wurden mehrere Personen verletzt. Es gingen bei der Feuerwehr zahlreiche Notrufe ein, berichtete der japanische Fernsehsender NHK. Zudem gebe es Meldungen über Brände, die geprüft würden. In rund 48 000 Haushalten in der besonders schwer betroffenen Präfektur Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu sei der Strom ausgefallen, hiess es weiter.

260728 -- TOKYO, July 28, 2026 -- This photo taken on July 28, 2026 in Tokyo, Japan, shows a mobile phone screen displaying the earthquake information. An earthquake with a preliminary magnitude of 7. ...
Die Erdbebenwarnung in Japan auf einem Smartphone.Bild: www.imago-images.de

Japans Regierungschefin Sanae Takaichi wies ihre Ministerien an, die Lage schnell zu erfassen und nötige Notfall-Massnahmen zu treffen. Die nationale Wetterbehörde gab eine Warnung vor Flutwellen von bis einem Meter Höhe aus.

Das Bebenzentrum lag in der Region Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu in einer Tiefe von zehn Kilometern. Zu möglichen Schäden oder Opfern gab es zunächst keine Angaben. Es gebe keine Unregelmässigkeiten an Atomkraftwerken durch die starke Erschütterung, berichteten japanische Medien unter Berufung auf die Betreiber. Kurz nach dem ersten Beben kam es auf Kyushu zu starken Nachbeben.

Die Region Kumamoto war vor zehn Jahren von einem ebenfalls schweren Erdbeben der Stärke 7,3 heimgesucht worden. Dutzende Menschen waren dabei damals direkt ums Leben gekommen. Zehntausende weitere mussten zeitweise in Notunterkünften untergebracht werden. Zudem gab es schwere Schäden an Gebäuden, darunter an der berühmten Burg von Kumamoto. (dab/sda/dpa)

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