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U-Haft verlängert: Sohn von Mette-Marit bleibt mit Fussfessel zuhause

FILE - Norway&#039;s Marius Borg Hoiby and Crown Princess Mette-Marit in Oslo, June 16, 2022. (Lise Aserud/NTB via AP, File) Norway Royals
Im Juni wurde der Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen zu vier Jahren Haft verurteilt.Bild: keystone

U-Haft verlängert: Marius Borg Høiby bleibt mit Fussfessel zuhause

07.09.2026, 16:5807.09.2026, 16:58

Ein Gericht in Oslo hat die Untersuchungshaft des ältesten Sohns der neuen norwegischen Königin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, um weitere vier Wochen verlängert.

Høiby verbringt den Arrest mit elektronischer Fussfessel weiterhin im Zuhause des norwegischen Königspaares, Gut Skaugum, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. Nach dem Tod seines Zieh-Opas, König Harald V. von Norwegen, hatte der 29-Jährige einer Verlängerung diesmal bereits vorab zugestimmt.

Høiby war im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Bereits seit Februar sitzt er in Untersuchungshaft, die regelmässig verlängert werden muss. Der Norweger will das Urteil anfechten, ein Berufungsprozess könnte im kommenden Jahr starten. Die Polizei sieht eine Wiederholungsgefahr und will ihn deshalb in Untersuchungshaft behalten.

Im Zusammenhang mit dem Tod von König Harald V. Ende August hatte Høiby zuletzt mehrfach Ausgang bekommen, unter anderem, um sich im Spital von dem Monarchen zu verabschieden. Bei Haralds Begräbnis am Mittwoch will er ebenfalls dabei sein. (sda/dpa)

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