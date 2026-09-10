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Weisses Haus kopiert Tetris: Unternehmen droht

Politik als Spiel: US-Regierung ahmt «Tetris» nach – Unternehmen droht

10.09.2026, 14:1310.09.2026, 14:13

Auf einer kürzlich freigeschalteten Webseite der US-Regierung ist ein an den Klassiker Tetris erinnerndes Onlinespiel nicht mehr abrufbar.

Das Weisse Haus hatte in der vergangenen Woche auf einer eigenen Homepage namens «Arcade» mehrere Spiele im Retro-Stil früherer Spielhallenautomaten veröffentlicht, darunter ein Spiel mit dem Titel «Build The Wall» (Deutsch: Bau die Mauer).

In dem Spiel sollte der Spieler eine Mauer errichten, um die Landesgrenze «vor der heranrückenden Horde» zu schützen, wie es auf der Webseite hiess. Das Spiel, in dem Nutzer in Tetris-Manier Steine stapelten, ist nun nicht mehr auf der Webseite zu finden.

Tetris Spiel US-Regierung Mauer
Spielerinnen und Spieler sollten eine Mauer errichten.Bild: whitehouse.gov/arcade

Das Unternehmen hinter dem Videospielklassiker Tetris hatte direkt nach der Veröffentlichung der Arcade-Seite klargestellt, dass es nicht in die Entwicklung von «Build The Wall» involviert war und eine deutliche Warnung an dessen Entwickler gerichtet: «Wir nehmen Urheberrechtsverletzungen sehr ernst», hatte das Unternehmen auf seinen Social-Media-Kanälen am Freitag mitgeteilt. Auch vom Inhalt hatte sich das Unternehmen in seinem Post distanziert: «Bei Tetris glauben wir an die Kraft der Verbindung und daran, Menschen zusammenzubringen, statt sie zu spalten.»

Trump-Politik in Spielhallen-Optik

Ob das Unternehmen rechtliche Schritte gegen das Weisse Haus eingeleitet hatte oder das Spiel vorsorglich offline genommen wurde, war nicht bekannt. «Tetris hat keinen Kommentar», teilte die das Unternehmen vertretende Agentur Miller PR auf Nachfrage des US-Senders CNN am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Tetris US-Regierung arcade
Das Spiel erinnerte stark an den Klassiker «Tetris».Bild: whitehouse.gov/arcade

Auch die weiteren Spiele in grob pixeligen Retro-Design auf der Arcade-Seite inszenieren zentrale Themen der US-Regierung. Ein Spiel namens «Rio Run» greift ebenfalls die harsche Migrationspolitik der Regierung unter Präsident Donald Trump auf, indem der Nutzer darin als Grenzbeamter Migranten vom Spielfeld sammelt. «Rio Run», das in etwa funktioniert wie das Handy-Spiel Snake, ist weiterhin online verfügbar. (sda/dpa)

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