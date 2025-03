Ye und Diddy sind eng befreundet. Bild: instagram/theshaderoom

Ye veröffentlicht Song mit Diddy und Tochter North – so reagiert Kim Kardashian

Beim neuesten Eklat rund um Ye sind auch Diddy, North West und Kim Kardashian involviert. Darum geht es beim Streit.

Nach Nacktauftritten und Hakenkreuz-Postings gibt es wieder Schlagzeilen um Kanye «Ye» West. Der Rapper hat am Wochenende einen neuen Song veröffentlicht. Obwohl dies bei einem Rapper zunächst nichts Ungewöhnliches zu bedeuten hat, ist die Auswahl der Interpreten aber eher speziell.

Der Rapper teilte auf X seinen neuen Song mit dem zurzeit inhaftierten Sean Combs alias P. Diddy, dessen Sohn Christian und North West, seiner gemeinsamen Tochter mit Kim Kardashian. Auch die Sängerin Jasmine Williams, die bei Yes Label Yeezy unter Vertrag steht, ist an dem Song beteiligt.

Das Werk mit dem Namen «Lonely Roads Still Go to Sunshine» beginnt mit einem Telefongespräch, in dem vermutlich Combs zu hören ist. Dieser dankt Ye dafür, dass sich dieser um seine Kinder kümmert. Ye antwortet: «Auf jeden Fall, ich liebe dich so sehr, Mann. Du hast mich grossgezogen. Auch wenn ich dich nicht wirklich kenne, weisst du, was ich meine?»

Combs wird unter anderem Sexhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Zurzeit sitzt der Rapper in Untersuchungshaft. Im Mai beginnt der Prozess.

Im Song hört man auch die 11-jährige North West rappen: «Wenn du mich leuchten siehst, dann siehst du das Licht.»

So reagiert Kim Kardashian

Laut der «Daily Mail» soll Kim Kardashian juristische Schritte eingeleitet haben, um die Veröffentlichung des Songs zu widerrufen und ihn von X zu entfernen.

Dass ihre Tochter auf einem Song mit einem unter anderem des Sexhandels Beschuldigten zu hören ist, soll sie entsetzt haben. Schon vor der Veröffentlichung soll sie versucht haben, die Namensrechte von North West geltend zu machen.

Ye veröffentlicht Chatverlauf

Vor der Publizierung des Songs postete Ye auf X den vermeintlichen Chatverlauf mit seiner Ex Kim Kardashian, worin diese die Namensrechte thematisierte und den Stopp der Veröffentlichung forderte. Ye antwortete darauf: «Lass das oder ich ziehe in den Krieg. Und keiner von uns wird sich von den öffentlichen Auswirkungen erholen. Du wirst mich umbringen müssen.» Den Post entfernte der Rapper kurze Zeit später wieder.

Dass Ye hinter seinem Rapper-Freund Combs steht, ist schon länger klar. Ye ist der Meinung, dass die Behörden an Combs ein Exempel statuieren wollen. Im Februar schrieb er auf X, dass «sie» versuchten, Combs zu bestrafen und garnierte das Ganze mit antisemitischen Kommentaren. Er wendete sich sogar direkt an den US-Präsidenten Donald Trump und bat ihn, seinen «Bruder» freizulassen.

Angriff auf Playboi Carti

Dass North West auch ohne ihren Vater ins Rap-Business einsteigen könnte, zeigt die Anfrage von Rapper Playboi Carti. Dieser fragte in einer an Kim Kardashian gerichteten Instagram-Story um ein Feature mit North West.

Dies freute Ye aber gar nicht, was wiederum eine Hasstirade auf X auslöste.

Aber nicht nur mit Playboi Carti, auch mit anderen Stars legt sich Ye an. Auch Tyler, The Creator, Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar, Drake, Virgil Abloh und Travis Scott sind Opfer von Yes Angriffen. Grund dafür: Alle haben sich wegen Yes Antisemitismus von ihm abgewandt.

