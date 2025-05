Kleinflugzeug stürzt in Wohngebiet in Kalifornien: Zwei Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet in Kalifornien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine stürzte am Samstagnachmittag in einen Hinterhof in Simi Valley südwestlich von Los Angeles, wie die Feuerwehr im Landkreis Ventura berichtete.

Dieses Dorf in Texas hat einen König – er heisst Elon Musk

Früher genossen im texanischen Boca Chica einige Pensionäre den milden Winter. Dann zog ein neuer Nachbar ein. Und nun heisst die Siedlung Starbase City – und Elon Musk hat das Sagen.

In Washington ist der Stern von Elon Musk in den vergangenen 100 Tagen verblasst. In der texanischen Siedlung Starbase City aber, wo der reichste Mann der Welt Raketen ins All schiesst, da gilt er immer noch als Star. Also genehmigten am Samstag mit mehr als 90 Prozent der Stimmberechtigten des Dorfes den Vorschlag von Musk, eine neue politische Gemeinde zu gründen. Zum ersten Gemeindepräsident wurde gleichzeitig ein hochrangiger Angestellter von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX gewählt.