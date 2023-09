Versteckte Geldstapel und Goldbarren: die Korruptionsklage gegen US-Senator Bob Menendez

Der demokratische US-Senator Bob Menendez ist wegen Korruption angeklagt worden. Er habe seine Macht missbraucht und die ägyptische Regierung begünstigt. Der Politiker sieht dahinter eine Hetzkampagne.



Mehr «International»

Es könnte der Beginn eines Mafia-Films sein: Bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt die Polizei Bargeld im Wert von 500'000 US-Dollar – versteckt in Kleidung, Schränken und im Safe. Neben den Geldstapeln funkelten Goldbarren im Wert von über 100'000 Dollar und in der Garage glänzte ein teurer Mercedes-Benz.

Doch es ist der Beginn eines US-Politskandals. Denn: Das Anwesen gehört keinem Mafiaboss, sondern einer einflussreichen Politperson: dem US-Senator Bob Menendez. Der 69-Jährige sitzt seit 17 Jahren im Senat. Nun ist er zum zweiten Mal angeklagt worden und vorübergehend von seinem Amt als Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Senat zurückgetreten.

Ein Teil des mutmasslichen Schmiergeldfunds im Haus des US-Senats Bob Menendez. bild: int

Die Anklageschrift liest sich wie ein Krimi. Dabei geht es um Schmiergeldzahlungen, dubiose Geschäftspartner und Waffenverkäufen an Ägypten.

Aber alles der Reihe nach.

Die Vorwürfe

Ein Bundesstaatsanwalt in New York wirft Menendez und seiner Frau Nadine Menendez vor, Bestechungsgelder von drei Geschäftsleuten aus New Jersey angenommen zu haben. Im Gegenzug verschaffte der Senator den Geschäftsleuten wirtschaftliche Vergünstigungen.

US-Senator Bob Menendez mit seiner Frau Nadine Menendez. Bild: keystone

Die Unternehmen pflegen darüber hinaus gute Beziehungen zum ägyptischen Geheimdienst. Menendez soll der Anklage zufolge eine Freigabe von Hilfsgeldern im Umfang von 300 Millionen Dollar an Kairo sowie einen Verkauf von Militärausrüstungen an Ägypten durchgesetzt haben.



«Menendez nutzte seinen Einfluss und seine Macht und verletzte seine Amtspflichten in einer Weise, die der ägyptischen Regierung zugutekam.» Auszug aus der Anklageschrift

Die blockierten Hilfsgelder sowie die Waffenverkaufssperren wurden 2017 von der Trump-Regierung aufgrund zahlreicher Menschenrechtsverletzungen verhängt.

Die beschlagnahmten Goldbarren. bild: int

Am Tag nach einer Reise nach Ägypten im Jahr 2021, so steht es in der Anklage, habe der Demokrat im Internet recherchiert: «Wie viel ist ein Kilo Gold wert?»

Auszüge der Anklageschrift

Die Frau des Senators habe als Vermittlerin fungiert. In der detailreichen Anklageschrift befinden sich zahlreiche Zitierungen von gelöschten Textnachrichten zwischen Menendez, seiner Ehefrau und den Geschäftsleuten. So soll die Frau des einflussreichen Politikers damit geprahlt haben, einen amerikanisch-ägyptischen Unternehmer «mächtiger zu machen als den Präsidenten Ägyptens.» Ihr Mann habe dem Geschäftsmann dabei verholfen, von der ägyptischen Regierung ein Monopol auf die Zertifizierung von Halal-Fleisch-Importen aus den USA zu bekommen.



«Sie sind ein Wundertäter, der Träume wahr werden lässt. Daran werde ich mich immer erinnern.» Auszug aus der Anklageschrift

Nadine Menendez hingegen soll sich um die Bargeldübergaben gekümmert haben. Gegenüber den Geschäftsleuten zeigte sie sich äusserst dankbar. «Sie sind ein Wundertäter, der Träume wahr werden lässt. Daran werde ich mich immer erinnern», habe sie einem Geschäftsmann geschrieben, nachdem er ihr 15'000 Dollar in bar auf einem Parkplatz überreicht haben soll. Ein anderes Mal tippte sie folgende Zeilen in ihr Smartphone: «Ich freue mich so darauf, nächste Woche ein Auto zu bekommen!»

Im Juni 2022 durchsuchte die Polizei das Haus des Paares. Einige der Geldumschläge enthielten Fingerabdrücke der Geschäftsleute. Das mutmassliche Korruptionssystem soll laut Anklage bis ins Jahr 2018 zurückreichen. Die Anklage erfolgte am Freitag.

Robert Menendez wird zusammen mit seiner Frau wegen mutmasslicher Bestechlichkeit angeklagt. Bild: keystone

Menendez wittert politische Kampagne

Ausgerechnet in bester Trump-Manier sieht sich der Demokrat als Opfer einer Hetzkampagne und bestreitet die Vorwürfe. Die Fakten sind nicht so, wie sie dargestellt wurden, so der Politiker. In Sachen Bestechungsvorwürfe ist Menendez allerdings kein unbeschriebenes Blatt. Bereits 2015 wurde ihm vorgeworfen, Flüge in Privatjets, Luxusferien und mehr als 750'000 Dollar an illegalen Wahlkampfspenden entgegengenommen zu haben. Die Geschworenen konnten sich während drei Jahren nicht auf ein Urteil einigen. Das Verfahren wurde deshalb eingestellt.

Zu den jüngsten Vorwürfen sagt der Politiker: «Seit Jahren versuchen Kräfte hinter den Kulissen immer wieder, meine Stimme zum Schweigen zu bringen und mein politisches Grab zu schaufeln.»

Der erste Gerichtstermin soll am Mittwoch in Manhattan stattfinden.