Venezuelas Oppositionskandidat González verlässt das Land – Ankunft in Spanien

Venezuela: Wie Maduro in nur sechs Tagen das Parlament kaltstellte

545 neu gewählte Mitglieder der Verfassungsgebenden Versammlung kamen am Freitag zusammen - alles Getreue Präsident Nicolás Maduros, dem Sieger einer turbulenten Woche. Sie zogen ins Parlament ein, in dem eigentlich die Opposition das Sagen hat. Nun ist sie kaltgestellt - in nur sechs Tagen.

quelle: ap/ap / ariana cubillos